Путін пригрозив Заходу воєнною відповіддю — що заявив

Володимир Путін. Фото: Reuters

Внаслідок "руйнівних дій" Заходу основи для діалогу між ядерними державами були значно підірвані. Росія готова відповісти військовою силою на будь-яку нову загрозу, що виникне.

Такі заяви зробив російський диктатор Володимир Путін під час засідання Радбезу Росії в понеділок, 22 вересня.

Заяви Путіна

Диктатор стверджує, що "Росія виходитиме з того, що розгортання США зброї в космосі підірве її зусилля щодо збереження стратегічної стабільності".

Про що ще говорить Путін:

стратегічна стабільність у світі "продовжує деградувати";

Росія начебто неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності;

Москва впевнена у надійності та ефективності своїх сил стримування;

Москва впевнена у надійності та ефективності своїх сил стримування; РФ начебто "завжди виходить із переваги політико-дипломатичного вирішення питань";

збереження Росією обмежень щодо ДСНО можливе лише у разі аналогічних кроків з боку США;

Росія не зацікавлена в прискоренні гонки озброєнь;

РФ відстежуватиме плани нарощування стратегічних компонентів у системі ПРО США.

Довідка

ДСНО (договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) підписали у 2010 році президенти Барак Обама та Дмитро Медведєв. Він набув чинності у 2011 році та був продовжений до 2026-го.

За його умовами сторони зобов’язувалися:

обмежити кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників — не більше 700;

знизити кількість боєзарядів до 1550 одиниць;

мати не більше 800 пускових установок і носіїв у бойовому та резервному стані.

Документ також вводив інспекційний механізм контролю. Щороку США та Росія могли проводити до 18 взаємних перевірок на ядерних об’єктах. До 2021 року було здійснено близько 300 таких інспекцій. У серпні 2022 року Москва призупинила участь у перевірках, заявивши, що санкції нібито унеможливлюють приїзд її інспекторів до США. А у 2025 році Путін заявив про фактичний вихід з домовленостей.

Завершення ДСНО означатиме, що обидві країни більше не матимуть юридичних зобов’язань утримуватися від нарощування ядерних потенціалів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін провокує НАТО. Агресор прагне з’ясувати, наскільки готовий Альянс діяти як у дипломатичній, так і в політичній площині, а також відстежує, як на такі дії відреагують громадяни європейських країн.

Також аналітики ISW пояснили, чому Росія не погодиться на мир без капітуляції України. Аналітики вважають, що Москва готова затягувати війну, щоб досягти своїх максималістських цілей на полі бою.