Главная Новости дня Германия спрогнозировала свои потери в случае войны с Россией

Германия спрогнозировала свои потери в случае войны с Россией

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:41
Германия назвала возможные потери в случае войны с РФ
Немецкие военные демонстрируют спасательную операцию. Иллюстративное фото: Reuters

В Германии спрогнозировали потери своей армии в случае войны с Россией. Следовательно, речь идет об около 1000 человек ранеными ежедневно.

Об этом информирует Sky News в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Германия о возможных потерях в случае войны с РФ

В Германии считают, что в случае войны с Россией они могут терять около 1000 человек ранеными ежедневно.

Поэтому, по данным Sky News, Вооруженные силы Германии планируют, как лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно в случае крупного вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Это происходит на фоне давних предупреждений альянса о том, что Москва может начать атаку с 2029 года.

В то же время Москва отрицает предположение, что она может готовиться к войне с западным военным альянсом. Но последние вторжения российских самолетов и беспилотников на территорию НАТО вызвали опасения относительно эскалации.

Главный хирург Германии Ральф Гофман заявил, что количество раненых военнослужащих в войне будет зависеть от интенсивности боя и привлеченных воинских частей.

"Реалистично говоря, говорится о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Как известно, европейские военные, включая медицинские службы, активизировали подготовку к потенциальному конфликту с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Германия также постоянно адаптирует свою медицинскую подготовку, учитывая опыт войны в Украине.

"Характер ведения боевых действий в Украине кардинально изменился", — сказал Гофман, ссылаясь на переход от огнестрельных ранений к взрывным ранениям и ожогам, вызванных беспилотниками и боеприпасами.

Недавно стало известно, что в Германии возросло количество запросов по строительству бункеров из-за опасений войны с Россией.

А в Польше после атаки российских дронов проводят масштабные инспекции бомбоубежищ.

Германия армия война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
