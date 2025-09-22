Німеччина назвала можливі втрати у разі війни з РФ

Німецькі військові демонструють рятувальну операцію. Ілюстративне фото: Reuters

У Німеччині спрогнозували втрати своєї армії у разі війни з Росією. Відтак, йдеться про близько 1000 осіб пораненими щодня.

Про це інформує Sky News у понеділок, 22 вересня.

Німеччина про можливі втрати у разі війни з РФ

У Німеччині вважають, що в разі війни з Росією вони можуть втрачати близько 1000 осіб пораненими щодня.

Відтак, за даними Sky News, Збройні сили Німеччини планують, як лікувати до 1000 поранених військовослужбовців щодня у разі великого збройного конфлікту між НАТО та Росією. Це відбувається на тлі давніх попереджень альянсу про те, що Москва може розпочати атаку з 2029 року.

Водночас Москва заперечує припущення, що вона може готуватися до війни із західним військовим альянсом. Але останні вторгнення російських літаків та безпілотників на територію НАТО викликали побоювання щодо ескалації.

Головний хірург Німеччини Ральф Гофман заявив, що кількість поранених військовослужбовців у війні залежатиме від інтенсивності бою та залучених військових частин.

"Реалістично кажучи, мовиться про цифру близько 1000 поранених військовослужбовців на день", — сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Як відомо, європейські військові, включаючи медичні служби, активізували підготовку до потенційного конфлікту з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Німеччина також постійно адаптує свою медичну підготовку, враховуючи досвід війни в Україні.

"Характер ведення бойових дій в Україні кардинально змінився", — сказав Гофман, посилаючись на перехід від вогнепальних поранень до вибухових поранень та опіків, спричинених безпілотниками та боєприпасами.

Нещодавно стало відомо, що у Німеччині зросла кількість запитів щодо будівництва бункерів через побоювання війни з Росією.

А в Польщі після атаки російських дронів проводять масштабні інспекції бомбосховищ.