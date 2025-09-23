Бундесвер до конца года введет дроны-камикадзе, которые будут охранять небо Германии

Немецкие бойцы с дронами-камикадзе Helsing HX-2. Фото: компания Helsing

Германия заявила о постановке на боевое дежурство дронов-камикадзе уже к концу 2025 года. НАТО считается оборонительным альянсом, но растущая вероятность столкновений с Россией заставляет европейские страны готовить различные виды вооружений для противостояния ей.

Такую информацию подтвердил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Брейер, передает 21 сентября Spiegel.

Какова цель дронов-камикадзе в воздухе Германии

По словам военного, в небо запустят на дежурство дроны-камикадзе с боеголовкой, которые способны длительное время находиться в воздухе в районе цели, ждать команду оператора или самостоятельно искать объекты для удара, выполняя заложенный алгоритм атаки.

"Мы приняли решение о барражирующих боеприпасах, и войска впервые проведут боевые действия с ними в конце года", — сказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

Однако, по словам Бройера, было бы "ошибкой" упускать из виду другие угрозы. Бундесвер рассматривает не только беспилотники. Хотя разработка беспилотников является важной для оборонительных возможностей, но в армии потенциального врага все еще есть крылатые ракеты и самолеты, которые представляют угрозу.

Ранее мы сообщали, что в Германии спрогнозировали потери своей армии в случае войны с Россией. Следовательно, речь идет об около 1000 человек ранеными ежедневно.

Также в Германии возросло количество запросов по строительству бункеров из-за опасений войны с Россией.