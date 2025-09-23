Бундесвер до кінця роки запровадить дрони-камікадзе, що охоронятимуть небо Німеччини

Німецькі бійці з дронами-камікадзе Helsing HX-2. Фото: компанія Helsing

Німеччина заявила про постановку на бойове чергування дронів-камікадзе вже до кінця 2025 року. НАТО вважається оборонним альянсом, але зростаюча ймовірність зіткнень з Росією змушує європейські країни готувати різні види озброєнь для протистояння їй.

Таку інформацію підтвердив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Брейєр, передає 21 вересня Spiegel.

Яка мета дронів-камікадзе в повітрі Німеччини

За словами військового, у небо запустять на чергування дрони-камікадзе з боєголовкою, які здатні тривалий час перебувати в повітрі в районі цілі, чекати команду оператора або самостійно шукати об'єкти для удару, виконуючи закладений алгоритм атаки.

"Ми прийняли рішення про баражуючі боєприпаси, і війська вперше проведуть бойові дії з ними наприкінці року", — сказав генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр.

Однак, за словами Бройєра, було б "помилкою" втрачати з поля зору інші загрози. Бундесвер розглядає не лише безпілотники. Хоча розробка безпілотників є важливою для оборонних можливостей, але в армії потенційного ворога все ще є крилаті ракети та літаки, які становлять загрозу.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині спрогнозували втрати своєї армії у разі війни з Росією. Відтак, йдеться про близько 1000 осіб пораненими щодня.

Також у Німеччині зросла кількість запитів щодо будівництва бункерів через побоювання війни з Росією.