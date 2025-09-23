У Німеччині закликали Путіна не провокувати НАТО

Лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель. Фото: Reuters

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель звернулася до російського диктатора Путіна після численних випадків порушення повітряного простору НАТО. Вона закликала Росію не випробувати терпіння лідера США Дональда Трампа.

Про це інформує Tagesspiegel.

Отже, лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель звернулася до російського диктатора Путіна із закликом перестати випробувати терпіння Президента США Дональда Трампа.

Це сталося після численних провокацій на східних кордонах НАТО та ЄС за участі російських дронів та винищувачів.

"Якщо виявиться, що це порушення повітряного простору з боку Росії, я можу лише застерегти: не варто випробовувати терпіння Трампа чи підривати його мирні зусилля. Росія також має деескалувати ситуацію, не порушувати повітряний простір НАТО і не тестувати системи ППО.

Це може призвести до подальшої ескалації та зашкодити відносинам між Росією та США після мирних зусиль президента. Путін має зробити якийсь крок, але поки ми бачили, цього замало", — наголосила Аліса Вайдель.

Ця заява стала несподіванкою, адже партія "Альтернатива для Німеччини" відома своїми проросійськими гаслами.

Варто нагадати, що раніше Вайдель закликала до зняття санкцій з Росії, відновлення постачань російських енергоресурсів і депортації мігрантів, включно з українськими біженцями.

Нещодавно у Німеччині заявили, що у небо запустять на чергування дрони-камікадзе з боєголовкою.

