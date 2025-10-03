Путін віджартувався щодо запусків дронів у Європі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремлівський лідер Володимир Путін вдався до іронічної відповіді на запитання ведучого щодо нібито масових запусків безпілотників у різні країни Європи. Спочатку модератор звернувся до нього з питанням про переліт дронів до Данії, після чого глава російської держави коротко й саркастично відповів, що більше не планує цього робити.

Про це Путін висловився під час виступу на Валдайському форумі.

Реклама

Читайте також:

Путін пожартував про дрони та висміяв паніку європейців

У своїй промові Путін зазначив, що не надсилатиме дрони "ні до Франції, ні до Данії, ні в Копенгаген", і навіть жартома додав, що не полетить "в Лісабон". Далі він порівняв ситуацію зі своєрідними розвагами для людей, порівнявши тих, хто запускає безпілотники, з тими, хто колись захоплювався "НЛО".

"Знаєте, розважаються люди, які колись розважались від НЛО. Ну там стільки чудаків, як і в нас, до речі. Там вони зараз будуть запускати щодня...от хай і ловлять. Розумієте серйозність?" — відповів із насміхом Путін.

Крім того, російський диктатор заявив, що в Росії нібито відсутні безпілотники, здатні долетіти до таких віддалених європейських міст, як-от Лісабон.

Заява прозвучала на тлі міжнародного обговорення інцидентів із порушенням повітряного простору десятків російських дронів низки європейських держав, про які повідомляли раніше. Додамо, що в ЗМІ та соцмережах почали поширювати неправдиві звинувачення України у причетності до атаки дронів. Проте прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відхилив вину України. На інцидент реагував і російський дипломат у Польщі Андрій Ордаш, який заявив, що дрони нібито не належать Росії.

Кілька тижнів тому російський дрон помітили й на території Румунії. Згодом в Європі почали активно обговорювати протидію російським дронам. Примітно, що навіть проросійські політики розкритикували Путіна та закликали припинити запуски дронів на територію країн Європи.