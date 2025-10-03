Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін глузливо відповів про запуск дронів на Європу

Путін глузливо відповів про запуск дронів на Європу

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 07:54
Путін віджартувався щодо запусків дронів у Європі
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремлівський лідер Володимир Путін вдався до іронічної відповіді на запитання ведучого щодо нібито масових запусків безпілотників у різні країни Європи. Спочатку модератор звернувся до нього з питанням про переліт дронів до Данії, після чого глава російської держави коротко й саркастично відповів, що більше не планує цього робити.

Про це Путін висловився під час виступу на Валдайському форумі.

Реклама
Читайте також:

Путін пожартував про дрони та висміяв паніку європейців

У своїй промові Путін зазначив, що не надсилатиме дрони "ні до Франції, ні до Данії, ні в Копенгаген", і навіть жартома додав, що не полетить "в Лісабон". Далі він порівняв ситуацію зі своєрідними розвагами для людей, порівнявши тих, хто запускає безпілотники, з тими, хто колись захоплювався "НЛО".

"Знаєте, розважаються люди, які колись розважались від НЛО. Ну там стільки чудаків, як і в нас, до речі. Там вони зараз будуть запускати щодня...от хай і ловлять. Розумієте серйозність?" — відповів із насміхом Путін. 

Крім того, російський диктатор заявив, що в Росії нібито відсутні безпілотники, здатні долетіти до таких віддалених європейських міст, як-от Лісабон.

Заява прозвучала на тлі міжнародного обговорення інцидентів із порушенням повітряного простору десятків російських дронів низки європейських держав, про які повідомляли раніше. Додамо, що в ЗМІ та соцмережах почали поширювати неправдиві звинувачення України у причетності до атаки дронів. Проте прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відхилив вину України. На інцидент реагував і російський дипломат у Польщі Андрій Ордаш, який заявив, що дрони нібито не належать Росії.

Кілька тижнів тому російський дрон помітили й на території Румунії. Згодом в Європі почали активно обговорювати протидію російським дронам. Примітно, що навіть проросійські політики розкритикували Путіна та закликали припинити запуски дронів на територію країн Європи.

скандал володимир путін безпілотники Європа дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації