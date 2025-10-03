Мюнхен закривав аеропорт 2 жовтня

Одна із країн ЄС вночі знову закривала аеропорт через дрони
Ввечері 2 жовтня у повітряному просторі Німеччини було виявлено невідомі дрони. Через це німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена, а згодом і зовсім їх призупинила.
Про це йдеться на сайті аеропорту Мюнхена.
Скільки літаків не змогли вилетіти вчасно
Через обмеження з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це торкнулося майже 3 000 пасажирів.
У терміналах для пасажирів розгорнули розкладні ліжка та забезпечили їжею і напоями.
Також 15 рейсів, що мали прибути, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поглузував з країн Європи, де раніше помічали невідомі дрони.
А нардепка від "Слуги Народу" розповіла, чому країни не наважуються збити невідомі дрони.
