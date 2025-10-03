Мюнхен закривав аеропорт 2 жовтня

Міжнародний аеропорт Мюнхена в Німеччині. Фото: Reuters

Ввечері 2 жовтня у повітряному просторі Німеччини було виявлено невідомі дрони. Через це німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена, а згодом і зовсім їх призупинила.

Про це йдеться на сайті аеропорту Мюнхена.

Скільки літаків не змогли вилетіти вчасно

Через обмеження з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це торкнулося майже 3 000 пасажирів.

У терміналах для пасажирів розгорнули розкладні ліжка та забезпечили їжею і напоями.

Також 15 рейсів, що мали прибути, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

