Одна із країн ЄС вночі знову закривала аеропорт через дрони

Одна із країн ЄС вночі знову закривала аеропорт через дрони

Ua en ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 08:06
Мюнхен закривав аеропорт 2 жовтня
Міжнародний аеропорт Мюнхена в Німеччині. Фото: Reuters

Ввечері 2 жовтня у повітряному просторі Німеччини було виявлено невідомі дрони. Через це німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена, а згодом і зовсім їх призупинила.

Про це йдеться на сайті аеропорту Мюнхена.

Читайте також:

Скільки літаків не змогли вилетіти вчасно

Через обмеження з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це торкнулося майже 3 000 пасажирів.

У терміналах для пасажирів розгорнули розкладні ліжка та забезпечили їжею і напоями.

Також 15 рейсів, що мали прибути, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поглузував з країн Європи, де раніше помічали невідомі дрони.

А нардепка від "Слуги Народу" розповіла, чому країни не наважуються збити невідомі дрони.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
