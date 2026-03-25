Нацгвардеец, который погиб в Ивано-Франковске, шел проведать жену в роддоме

Пожарная машина на месте атаки. Фото: Getty Images

В украинском Ивано-Франковске в результате вражеской атаки погибли двое человек. Это военнослужащий Национальной гвардии и его 15-летняя дочь. Трагедия произошла в центральной части города.

Мужчина в тот день навещал супругу, которая недавно родила второго ребенка, сообщает портал Новини.LIVE.

Как сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук, семья возвращалась из областного перинатального центра. Именно в этот момент произошел удар. Также в результате атаки пострадали еще несколько человек. Среди них оказался ребенок.

Трагедия в Ивано-Франковске

Шестилетняя девочка получила ранения и была госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации областной детской больницы. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Угрозы жизни нет, однако зафиксированы множественные осколочные травмы.

"В центре города погибли отец вместе со старшей, 15-летней дочерью. Он приехал навестить жену в роддоме, которая всего несколько дней назад родила сына. В результате атаки также пострадали еще люди, среди них шестилетняя девочка, которая сейчас находится в реанимации", — рассказала Онищук.

