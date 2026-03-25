Нацгвардієць, який загинув в Івано-Франківську, йшов провідати дружину в пологовому будинку

Пожежна машина на місці атаки.

В українському Івано-Франківську внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Це військовослужбовець Національної гвардії та його 15-річна донька. Трагедія сталася в центральній частині міста.

Чоловік того дня відвідував дружину, яка нещодавно народила другу дитину, повідомляє портал Новини.LIVE.

Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, сім'я поверталася з обласного перинатального центру. Саме в цей момент стався удар. Також унаслідок атаки постраждали ще кілька людей. Серед них виявилася дитина.

Трагедія в Івано-Франківську

Шестирічна дівчинка отримала поранення і була госпіталізована. Наразі вона перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Медики оцінюють її стан як стабільний. Загрози життю немає, проте зафіксовано множинні осколкові травми.

"У центрі міста загинули батько разом зі старшою, 15-річною донькою. Він приїхав провідати дружину в пологовому будинку, яка лише декілька днів тому народила сина. Унаслідок атаки також постраждали ще люди, серед них шестирічна дівчинка, яка зараз перебуває в реанімації", — розповіла Онищук.

