Действующий нардеп получил подозрение в госизмене: ему грозит пожизненное

Нардепу вручают уведомление о подозрении. Фото: Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора объявил подозрение действующему нардепу. Его подозревают в умышленных действиях в ущерб информационной безопасности Украины, в частности оказание помощи государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. По данным следствия, подозреваемый использовал для этого собственные информационные площадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-служба Офиса генпрокурора.

Нардеп публиковал в соцсетях тезисы, выгодные РФ

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, нардеп использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору. Речь идет о публикациях, сообщениях, аудио- и видеообращениях в его личном Telegram-канале, а также в Facebook и Instagram.

Нардеп, которому вручили подозрение. Фото: Офис генпрокурора

"Их содержание в основном было направлено на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внешнего и внутреннего политического курса Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов", — отмечают в прокуратуре.

Читайте также:

Эксперты исследовали более 50 таких видеообращений и публикаций. Выводы судебных экспертиз подтвердили наличие в исследованных материалах признаков распространения установок, характерных для российской пропаганды.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ. Парламентарию грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Генпрокуратура не указывает имени подозреваемого, однако по данным "Української правди" речь идет об Александре Дубинском.

Как писали Новини.LIVE, суд признал народного депутата Людмилу Марченко и ее помощницу виновными по делу о незаконном получении 11,3 тыс. долларов за содействие в выезде за границу. Они за деньги обещали внести в систему "Шлях" информацию о мужчинах. Судья назначил женщинам два года лишения свободы.

Также Новини.LIVE писали, что подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич освобожден из-под стражи. Теперь он обязан постоянно находиться по месту регистрации в Киевской области и носить электронный браслет. Также дело о госизмене открыто против нардепа Марьяны Безуглой.