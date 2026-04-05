Цимбалюк: Более 1,5 млн военнообязанных избегают обновления данных

Михаил Цимбалюк.

Около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине не обновили свои военно-учетные данные, что является нарушением действующего законодательства. Именно эта категория граждан, по словам политиков, чаще всего фигурирует в конфликтах с представителями ТЦК.

Об этом эксклюзивно Новини.LIVE сообщил народный депутат от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире программы "Вечір.LIVE".

Нардеп прокомментировал ситуацию с военным учетом

Цимбалюк отметил, что проблема остается системной, несмотря на изменения в составе ТЦК. По словам депутата, сейчас около 70% личного состава ТЦК составляют люди, которые имеют боевой опыт, но по состоянию здоровья не могут продолжать службу на фронте.

"Мы сегодня добились, что почти 70% личного состава ТЦК — это ребята, которые прошли фронт, и по состоянию здоровья они не пригодны к несению боевой службы. Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что эти люди имеют иногда обостренное чувство к справедливости и требуют элементарного", — заявил он.

Цимбалюк также подчеркнул, что именно среди граждан, которые не выполняют требования по обновлению учетных данных, чаще всего возникают конфликтные ситуации с представителями ТЦК во время проверок.

Читайте также:

"Как правило, в большинстве случаев все эти конфликты с ТЦК возникают с лицами, которые подлежат воинской службе и в течение этих четырёх лет не обновили данные. Они нарушают закон и должны наравне с другими выполнять свой долг. С другой стороны, эти факты (конфликты — ред.) будут иметь место, пока мы не проведем реальную реформу ТЦК", — сказал Цимбалюк.

Как писали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о выявленных нарушениях прав граждан в Ужгородском районном ТЦК и СП. По результатам мониторингового визита там зафиксировали случаи незаконного содержания людей, ненадлежащие санитарные условия и игнорирование состояния здоровья граждан.

В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова обратила внимание на значительную нагрузку на работников ТЦК. По ее словам, военнослужащие вынуждены совмещать выполнение основных задач с процессами мобилизации.