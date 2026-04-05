Головна Новини дня Цимбалюк: Понад 1,5 млн військовозобов'язаних уникають оновлення даних

Цимбалюк: Понад 1,5 млн військовозобов'язаних уникають оновлення даних

Дата публікації: 5 квітня 2026 23:02
Михайло Цимбалюк. Фото: facebook.com/mykhailotsymbaliuk

Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні не оновили свої військово-облікові дані, що є порушенням чинного законодавства. Саме ця категорія громадян, за словами політиків, найчастіше фігурує у конфліктах із представниками ТЦК.

Про це ексклюзивно Новини.LIVE повідомив народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Нардеп прокоментував ситуацію з військовим обліком

Цимбалюк наголосив, що проблема залишається системною попри зміни у складі ТЦК. За словами депутата, нині близько 70% особового складу ТЦК становлять люди, які мають бойовий досвід, але через стан здоров'я не можуть продовжувати службу на фронті.

"Ми сьогодні добилися, що майже 70% особового складу ТЦК — це хлопці й дівчата, які пройшли фронт, і за станом здоров'я вони не придатні до несення бойової служби. Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття до справедливості і вимагають елементарного", — заявив він.

Цимбалюк також підкреслив, що саме серед громадян, які не виконують вимоги щодо оновлення облікових даних, найчастіше виникають конфліктні ситуації з представниками ТЦК під час перевірок.

"Як правило, у більшості випадків усі ці конфлікти з ТЦК відбуваються з особами, які військовозобов'язані та протягом цих чотирьох років не оновили дані. Вони порушують закон і мають на рівні з іншими виконувати свій обов'язок. З іншого боку, ці факти (конфлікти — ред.) будуть поки ми не проведемо реальну реформу ТЦК", — сказав Цимбалюк.

Як писали Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені порушення прав громадян в Ужгородському районному ТЦК і СП. За результатами моніторингового візиту там зафіксували випадки незаконного утримання людей, неналежні санітарні умови та ігнорування стану здоров'я громадян.

Водночас військовий омбудсман Ольга Решетилова звернула увагу на значне навантаження на працівників ТЦК. За її словами, військовослужбовці змушені поєднувати виконання основних завдань із процесами мобілізації.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
