Антисанітарія та беззаконня: Лубінець показав умови в Ужгородському ТЦК

Ужгородський ТЦК і СП. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про серйозні порушення прав громадян в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За результатами моніторингового візиту там зафіксували незаконне утримання людей, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров'я.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву омбудсмена у суботу, 4 квітня.

В Ужгородському ТЦК виявили кричущі порушення

За словами омбудсмена, система мобілізаційних заходів у деяких випадках фактично перетворюється на середовище вседозволеності.

"Приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав. У суспільстві досі існує думка, що піднімати такі факти — означає підігрувати російській пропаганді. Насправді ж ворогу підігрує саме беззаконня, адже юридичні механізми захисту не працюють, і з кожним днем ситуація лише погіршується", — наголосив Лубінець.

Моніторинг в Ужгороді проводив представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков. Попри перешкоджання з боку посадовців, вдалося задокументувати численні порушення. Зокрема, людей утримували без належних підстав від 21 до 50 днів, у них вилучали документи та телефони, позбавляючи можливості захисту.

Читайте також:

Умови для мобілізованих в Ужгородському ТЦК. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен також звернув увагу на критичні умови перебування.

"Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб — лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія — один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна", — зазначив він.

Окремо зафіксовано випадки ігнорування стану здоров'я утримуваних. За словами Лубінця, одному з чоловіків із критично високим тиском допомогу надали лише після втручання представника омбудсмена — його госпіталізували із загрозою для життя.

"Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП", — підкреслив омбудсмен.

Мобілізований показав вади, які проігнорували працівники ТЦК. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

За результатами перевірки вже подано заяву про можливі кримінальні правопорушення за низкою статей Кримінального кодексу України. Лубінець наголосив, що без притягнення винних до відповідальності ситуація лише погіршуватиметься.

"Мобілізація необхідна, війна триває, але все має відбуватися виключно в правовому полі. Я засуджую і незаконні дії з боку ТЦК та СП, і водночас будь-які напади на працівників цих установ. І так, це дуже прикро, що держава не може навести лад у цій системі. Якщо ситуація не зміниться негайно, на нас чекає ще більше розшарування держави та ще більші порушення прав людиниі", — заявив він.

Омбудсмен додав, що тримає ситуацію на особистому контролі та закликав до негайних змін у системі, аби уникнути подальших порушень прав людини.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Лубінець заявляв, що за останні три роки кількість звернень щодо порушень під час мобілізації різко зросла. Якщо у 2022 році зафіксували лише 18 скарг, то вже торік їхня кількість сягнула 6 127.

Водночас народний депутат Георгій Мазурашу заявив про можливі факти вимагання грошей з боку представників ТЦК. За його словами, у громадян нібито просять 5 тисяч доларів за звільнення з автомобіля та 10 тисяч — за вихід із приміщення, а у випадках із навчальними центрами суми можуть бути ще вищими.