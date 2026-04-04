Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Антисанитария и беззаконие: Лубинец показал условия в Ужгородском ТЦК

Антисанитария и беззаконие: Лубинец показал условия в Ужгородском ТЦК

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 18:02
Антисанитария и беззаконие: Лубинец показал условия в Ужгородском ТЦК
Ужгородский ТЦК и СП. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о серьезных нарушениях прав граждан в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По результатам мониторингового визита там зафиксировали незаконное содержание людей, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление омбудсмена в субботу, 4 апреля.

В Ужгородском ТЦК обнаружили вопиющие нарушения

По словам омбудсмена, система мобилизационных мероприятий в некоторых случаях фактически превращается в среду вседозволенности.

"Помещение ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований. В обществе до сих пор бытует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается", — отметил Лубинец.

Мониторинг в Ужгороде проводил представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны чиновников, удалось задокументировать многочисленные нарушения. В частности, людей удерживали без надлежащих оснований от 21 до 50 дней, у них изымали документы и телефоны, лишая возможности защиты.

Условия для мобилизованных в Ужгородском ТЦК. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен также обратил внимание на критические условия пребывания.

"Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40-60 человек — только 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье", — отметил он.

Отдельно зафиксированы случаи игнорирования состояния здоровья удерживаемых. По словам Лубинца, одному из мужчин с критически высоким давлением помощь оказали только после вмешательства представителя омбудсмена — его госпитализировали с угрозой для жизни.

"После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", — подчеркнул омбудсмен.

Мобилизованный показал недостатки, которые проигнорировали работники ТЦК. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

По результатам проверки уже подано заявление о возможных уголовных правонарушениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Лубинец отметил, что без привлечения виновных к ответственности ситуация будет только ухудшаться.

"Мобилизация необходима, война продолжается, но все должно происходить исключительно в правовом поле. Я осуждаю и незаконные действия со стороны ТЦК и СП, и одновременно любые нападения на работников этих учреждений. И да, это очень обидно, что государство не может навести порядок в этой системе. Если ситуация не изменится немедленно, нас ждет еще большее расслоение государства и еще большие нарушения прав человека", — заявил он.

Омбудсмен добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал к немедленным изменениям в системе, чтобы избежать дальнейших нарушений прав человека.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец заявлял, что за последние три года количество обращений о нарушениях во время мобилизации резко возросло. Если в 2022 году зафиксировали лишь 18 жалоб, то уже в прошлом году их количество достигло 6 127.

В то же время народный депутат Георгий Мазурашу заявил о возможных фактах вымогательства денег со стороны представителей ТЦК. По его словам, у граждан якобы просят 5 тысяч долларов за освобождение из автомобиля и 10 тысяч - за выход из помещения, а в случаях с учебными центрами суммы могут быть еще выше.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации