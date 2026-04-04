Антисанитария и беззаконие: Лубинец показал условия в Ужгородском ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о серьезных нарушениях прав граждан в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По результатам мониторингового визита там зафиксировали незаконное содержание людей, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья.

По словам омбудсмена, система мобилизационных мероприятий в некоторых случаях фактически превращается в среду вседозволенности.

"Помещение ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований. В обществе до сих пор бытует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается", — отметил Лубинец.

Мониторинг в Ужгороде проводил представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны чиновников, удалось задокументировать многочисленные нарушения. В частности, людей удерживали без надлежащих оснований от 21 до 50 дней, у них изымали документы и телефоны, лишая возможности защиты.

Читайте также:

Омбудсмен также обратил внимание на критические условия пребывания.

"Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40-60 человек — только 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье", — отметил он.

Отдельно зафиксированы случаи игнорирования состояния здоровья удерживаемых. По словам Лубинца, одному из мужчин с критически высоким давлением помощь оказали только после вмешательства представителя омбудсмена — его госпитализировали с угрозой для жизни.

"После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", — подчеркнул омбудсмен.

По результатам проверки уже подано заявление о возможных уголовных правонарушениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Лубинец отметил, что без привлечения виновных к ответственности ситуация будет только ухудшаться.

"Мобилизация необходима, война продолжается, но все должно происходить исключительно в правовом поле. Я осуждаю и незаконные действия со стороны ТЦК и СП, и одновременно любые нападения на работников этих учреждений. И да, это очень обидно, что государство не может навести порядок в этой системе. Если ситуация не изменится немедленно, нас ждет еще большее расслоение государства и еще большие нарушения прав человека", — заявил он.

Омбудсмен добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал к немедленным изменениям в системе, чтобы избежать дальнейших нарушений прав человека.

Как сообщали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец заявлял, что за последние три года количество обращений о нарушениях во время мобилизации резко возросло. Если в 2022 году зафиксировали лишь 18 жалоб, то уже в прошлом году их количество достигло 6 127.

В то же время народный депутат Георгий Мазурашу заявил о возможных фактах вымогательства денег со стороны представителей ТЦК. По его словам, у граждан якобы просят 5 тысяч долларов за освобождение из автомобиля и 10 тысяч - за выход из помещения, а в случаях с учебными центрами суммы могут быть еще выше.