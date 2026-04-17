Шуфрича отпустили под домашний арест

Народный депутат Нестор Шуфрич.

Подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич освобожден из-под стражи. Шевченковский районный суд Киева назначил ему круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий адвоката нардепа Валерия Буняка "Суспільному" и сайт Офиса генерального прокурора Украины.

Шуфрич освобожден, но не на волю

Как пояснил Буняк, 6 января Киевский апелляционный суд избрал для Шуфрич альтернативную меру пресечения — залог на сумму свыше 33 млн гривен. По словам алвоката, родственники депутата собрали необходимую сумму, однако банк не смог провести платеж из-за того, что нардеп находится под санкциями.

"Проблема в том, что если ты пишешь в платежном поручении фамилию лица, подпадающего под санкции, то платежка просто автоматически блокируется. Поэтому у нас с 6 января была патовая ситуация", — отметил юрист.

В связи с этим защита сказала суду, что не может выйти из этой правовой коллизии, поэтому было подано ходатайство об изменении меры пресечения, которое коллегия судей удовлетворила.

Читайте также:

Теперь, согласно решению, Шуфрич обязан постоянно находиться по месту регистрации в Киевской области (за исключением получения медпомощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги), носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу, являться в суд и к следователям по вызову, а также не общаться со свидетелями по делу.

Тем временем в Офисе генпрокурора заявили, что возражали против изменения меры пресечения Шуфричу и настаивали на продолжении его пребывания под стражей. В частности, прокуроры напоминали о тяжести преступлений, в совершении которых подозревают нардепа.

Комментарий Офиса генпрокурора по поводу Шуфрича.

Однако решение суда о новой мере пресечения для Шуфрича оспариванию не подлежит.

В чем обвиняют Шуфрича

Как сообщало Новини.LIVE, 15 сентября 2023 года СБУ провела обыски у народного депутата Нестора Шуфрича, избранного от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. В ходе следственных действий у него обнаружили георгиевские ленты, медали, кители вооруженных сил РФ, а также документ 2014 года со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, подписанный Шуфричем и Виктором Медведчуком.

Тогда же суд избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога по подозрению в государственной измене.

Следствие установило, что Шуфрич сотрудничал с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. Нардеп систематически распространял пророссийские нарративы и вел подрывную информационную деятельность против Украины.

Также в феврале 2024 года Нестору Шуфричу объявили еще одно подозрение — в финансировании Росгвардии в Крыму. По данным правоохранителей, он платил деньги группировке РФ за военизированную охрану элитной недвижимости на оккупированном полуострове. В частности, всего за три месяца, в 2016 году, подконтрольная Шуфричу компания перечислила оккупантам более полумиллиона российских рублей.

Кроме того, 3 сентября 2024 года прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепани. Им инкриминировали государственную измену и финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или границ Украины.