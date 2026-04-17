Шуфрича отпустили под домашний арест
Подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич освобожден из-под стражи. Шевченковский районный суд Киева назначил ему круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий адвоката нардепа Валерия Буняка "Суспільному" и сайт Офиса генерального прокурора Украины.
Шуфрич освобожден, но не на волю
Как пояснил Буняк, 6 января Киевский апелляционный суд избрал для Шуфрич альтернативную меру пресечения — залог на сумму свыше 33 млн гривен. По словам алвоката, родственники депутата собрали необходимую сумму, однако банк не смог провести платеж из-за того, что нардеп находится под санкциями.
"Проблема в том, что если ты пишешь в платежном поручении фамилию лица, подпадающего под санкции, то платежка просто автоматически блокируется. Поэтому у нас с 6 января была патовая ситуация", — отметил юрист.
В связи с этим защита сказала суду, что не может выйти из этой правовой коллизии, поэтому было подано ходатайство об изменении меры пресечения, которое коллегия судей удовлетворила.
Теперь, согласно решению, Шуфрич обязан постоянно находиться по месту регистрации в Киевской области (за исключением получения медпомощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги), носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу, являться в суд и к следователям по вызову, а также не общаться со свидетелями по делу.
Тем временем в Офисе генпрокурора заявили, что возражали против изменения меры пресечения Шуфричу и настаивали на продолжении его пребывания под стражей. В частности, прокуроры напоминали о тяжести преступлений, в совершении которых подозревают нардепа.
Однако решение суда о новой мере пресечения для Шуфрича оспариванию не подлежит.
В чем обвиняют Шуфрича
Как сообщало Новини.LIVE, 15 сентября 2023 года СБУ провела обыски у народного депутата Нестора Шуфрича, избранного от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. В ходе следственных действий у него обнаружили георгиевские ленты, медали, кители вооруженных сил РФ, а также документ 2014 года со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, подписанный Шуфричем и Виктором Медведчуком.
Тогда же суд избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога по подозрению в государственной измене.
Следствие установило, что Шуфрич сотрудничал с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. Нардеп систематически распространял пророссийские нарративы и вел подрывную информационную деятельность против Украины.
Также в феврале 2024 года Нестору Шуфричу объявили еще одно подозрение — в финансировании Росгвардии в Крыму. По данным правоохранителей, он платил деньги группировке РФ за военизированную охрану элитной недвижимости на оккупированном полуострове. В частности, всего за три месяца, в 2016 году, подконтрольная Шуфричу компания перечислила оккупантам более полумиллиона российских рублей.
Кроме того, 3 сентября 2024 года прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепани. Им инкриминировали государственную измену и финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или границ Украины.
