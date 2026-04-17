Шуфрича відпустили під домашній арешт

Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: РБК-Україна

Підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича звільнено з-під варти. Шевченківський районний суд Києва призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на коментар адвоката нардепа Валерія Буняка "Суспільному" та сайт Офісу генерального прокурора України.

Шуфрича звільнено, але не на волю

Як пояснив Буняк, 6 січня Київський апеляційний суд обрав для Шуфрича альтернативний запобіжний захід — заставу на суму понад 33 млн гривень. За словами алвоката, родичі депутата зібрали необхідну суму, проте банк не зміг провести платіж через те, що нардеп перебуває під санкціями.

"Проблема в тому, що якщо ти пишеш у платіжному дорученні прізвище особи, яка підпадає під санкції, то платіжка просто автоматично блокується. Тому в нас із 6 січня була патова ситуація", — зазначив юрист.

У зв'язку з цим захист сказав суду, що не може вийти з цієї правової колізії, тому було подано клопотання про зміну запобіжного заходу, яке колегія суддів задовольнила.

Тепер, згідно з рішенням, Шуфрич зобов'язаний постійно перебувати за місцем реєстрації в Київській області (за винятком отримання меддопомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги), носити електронний браслет, здати документи для виїзду за кордон, з'являтися в суд і до слідчих за викликом, а також не спілкуватися зі свідками у справі.

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу Шуфричу і наполягали на продовженні його перебування під вартою. Зокрема, прокурори нагадували про тяжкість злочинів, у скоєнні яких підозрюють нардепа.

Коментар Офісу генпрокурора щодо Шуфрича. Фото: скріншот

Однак рішення суду про новий запобіжний захід для Шуфрича оскарженню не підлягає.

У чому звинувачують Шуфрича

Як повідомляло Новини.LIVE, 15 вересня 2023 року СБУ провела обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. Під час слідчих дій у нього виявили георгіївські стрічки, медалі, кітелі збройних сил РФ, а також документ 2014 року зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, підписаний Шуфричем і Віктором Медведчуком.

Тоді ж суд обрав політику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за підозрою в державній зраді.

Слідство встановило, що Шуфрич співпрацював з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який координував російську агентурну мережу в Україні. Нардеп систематично поширював проросійські наративи та вів підривну інформаційну діяльність проти України.

Також у лютому 2024 року Нестору Шуфричу оголосили ще одну підозру - у фінансуванні Росгвардії в Криму. За даними правоохоронців, він платив гроші угрупованню РФ за воєнізовану охорону елітної нерухомості на окупованому півострові. Зокрема, лише за три місяці, 2016 року, підконтрольна Шуфричу компанія перерахувала окупантам понад півмільйона російських рублів.

Крім того, 3 вересня 2024 року прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо Шуфрича та його експомічника В'ячеслава Черепані. Їм інкримінували державну зраду та фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або кордонів України.