Шуфрич може вийти з СІЗО — яку заставу призначили

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, підозрюваному у держзраді. Йому надали можливість вийти під заставу.

Про це адвокат нардепа Віктор Карпенко повідомив виданню "Телеграф".

Альтернативою перебування у СІЗО суд призначив заставу у розмірі 33 млн 280 тис. гривень.

"Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 млн 280 тис. гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу", — сказав адвокат.

Наразі інформації про те, що заставу вже внесли, ще немає.

Нагадаємо, Шуфрича звинувачують у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України), а також державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час обшуків, які проводила Служба безпеки України, у нардепа знайшли георгіївські стрічки, двоголових орлів та іншу символіку СРСР або ж "русского мира". А також документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.