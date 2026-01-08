Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО — что известно

Суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 15:19
Шуфрич может выйти из СИЗО — какой залог назначили
Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, подозреваемому в госизмене. Ему предоставили возможность выйти под залог.

Об этом адвокат нардепа Виктор Карпенко сообщил изданию "Телеграф".

Реклама
Читайте также:

Шуфрича могут выпустить под залог

Альтернативой пребывания в СИЗО суд назначил залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен.

"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января.  Действительно приняли решение, что к мере пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 млн 280 тыс. гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", — сказал адвокат.

На данный момент информации о том, что залог уже внесли, еще нет.

Напомним, Шуфрича обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), а также государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время обысков, которые проводила Служба безопасности Украины, у нардепа нашли георгиевские ленты, двуглавых орлов и другую символику СССР или "русского мира". А также документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

суд нардепы СИЗО Нестор Шуфрич госизмена
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации