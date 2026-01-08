Шуфрич может выйти из СИЗО — какой залог назначили

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, подозреваемому в госизмене. Ему предоставили возможность выйти под залог.

Об этом адвокат нардепа Виктор Карпенко сообщил изданию "Телеграф".

Альтернативой пребывания в СИЗО суд назначил залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен.

"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что к мере пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 млн 280 тыс. гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", — сказал адвокат.

На данный момент информации о том, что залог уже внесли, еще нет.

Напомним, Шуфрича обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), а также государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время обысков, которые проводила Служба безопасности Украины, у нардепа нашли георгиевские ленты, двуглавых орлов и другую символику СССР или "русского мира". А также документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.