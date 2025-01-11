Суд зобов'язав дати змогу Шуфричу виконувати повноваження із СІЗО

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Суд зобовʼязав надати народному депутату Нестору Шуфричу право на здійснення повноважень. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у суботу, 11 січня.

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"Шуфрич, який зараз перебуває в СІЗО та звинувачується у державній зраді, подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження", — зазначив Гончаренко.

Ухвала суду. Фото: Telegram/Гончаренко

Ухвала суду. Фото: Telegram/Гончаренко

Відомо, що суд відмовив Шуфричу в фізичній участі у засіданні Верховної Ради, але зобовʼязав надати йому право виконувати повноваження під час перебування в слідчому ізоляторі.

Водночас за регламентом нардеп може голосувати лише в сесійній залі, тому наразі невідомо, як це відбуватиметься.

"Тобто Шуфрич не зможе голосувати. Але теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, в засіданнях Комітетів. Чи подавати через помічників законопроєкти та постанови", — припустив Гончаренко.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, у листопаді 2024 року суд продовжив дію запобіжного заходу для Шуфрича.

Також стало відомо, що частину майна підсанкційних каналів колишніх депутатів, зокрема, Нестора Шуфрича використовують для виробництва контенту державного каналу Міноборони "Армія TV", радіостанції "Армія FM" та для організації діяльності Мілітарі Медіа Центру.