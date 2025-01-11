Суд обязал дать возможность Шуфричу выполнять полномочия из СИЗО

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Суд обязал предоставить народному депутату Нестору Шуфричу право на осуществление полномочий. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в субботу, 11 января.

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"Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, подал ходатайство, что хочет выполнять свои депутатские полномочия", — отметил Гончаренко.

Постановление суда. Фото: Telegram/Гончаренко

Постановление суда. Фото: Telegram/Гончаренко

Известно, что суд отказал Шуфричу в физическом участии в заседании Верховной Рады, но обязал предоставить ему право выполнять полномочия во время пребывания в следственном изоляторе.

В то же время по регламенту нардеп может голосовать только в сессионном зале, поэтому пока неизвестно, как это будет происходить.

"То есть Шуфрич не сможет голосовать. Но теоретически он может участвовать онлайн, например, в заседаниях Комитетов. Или подавать через помощников законопроекты и постановления", — предположил Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, в ноябре 2024 года суд продлил действие меры пресечения для Шуфрича.

Также стало известно, что часть имущества подсанкционных каналов бывших депутатов, в частности, Нестора Шуфрича используют для производства контента государственного канала Минобороны "Армія TV", радиостанции "Армія FM" и для организации деятельности Милитари Медиа Центра.