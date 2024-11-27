Частину майна підсанкційних каналів використовує Армія TV

Канали на телевізорі. Ілюстративне фото: Shutterstock

Частину майна підсанкційних каналів колишніх депутатів Віктора Медведчука, Нестора Шуфрича та Євгена Мураєва, використовують для виробництва контенту державного каналу Міністерства оборони "Армія TV", радіостанції "Армія FM" та для організації діяльності Мілітарі Медіа Центру.

Про це повідомили у Міністерстві оборони на запит "Детектор Медіа".

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Міноборони, відповідаючи на запит журналістів, повідомило, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України було примусово відчужено частину рухомого майна таких суб’єктів:

ТОВ "Медіахолдинг Новини",

ТОВ "Тайм Медіа",

ТОВ "Телепростір",

ТОВ "Наша Прага",

ТОВ "Наш 24",

ТОВ "Наш 365"

Як відомо, що ці канали належить колишнім народним депутатам Нестору Шуфричу, Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

Крім того, у відомстві наголосили, що примусове відчужене майно не передавали третім особам і використовували для інформаційного забезпечення діяльності ЗСУ.

Водночас, що сталося з іншою частиною майна підсанкційних каналів, міністерство не уточнює.

Нагадаємо, 20 листопада Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє позбавляти державних нагород осіб, які зрадили Україну. Під цей закон підпадають також ті, хто ширить російські наративи.

Водночас 25 листопада стало відомо, що Велика Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.