Часть имущества подсанкционных каналов использует Армия TV

Каналы на телевизоре. Иллюстративное фото: Shutterstock

Часть имущества подсанкционных каналов бывших депутатов Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича и Евгения Мураева используют для производства контента государственного канала Министерства обороны "Армия TV", радиостанции "Армия FM" и для организации деятельности Милитари Медиа Центра.

Об этом сообщили в Министерстве обороны по запросу "Детектор Медиа".

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Минобороны, отвечая на запрос журналистов, сообщило, что приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины была принудительно отчуждена часть движимого имущества следующих субъектов:

ООО "Медиахолдинг Новости",

ООО "Тайм Медиа",

ООО "Телепространство",

ООО "Наша Прага",

ООО "Наш 24",

ООО "Наш 365"

Как известно, эти каналы принадлежит бывшим народным депутатам Нестору Шуфричу, Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что принудительное отчужденное имущество не передавали третьим лицам и использовали для информационного обеспечения ВСУ.

В то же время, что произошло с другой частью имущества подсанкционных каналов, министерство не уточняет.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий лишать государственных наград лиц, предавших Украину. Под этот закон подпадают также те, кто распространяет российские нарративы.

В то же время 25 ноября стало известно, что Великобритания введет крупнейший пакет санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, которые нарушают ограничения на поставки нефти.