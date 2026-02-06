Видео
Главная Новости дня Украинец воевал в составе ВС РФ — как его наказал суд

Украинец воевал в составе ВС РФ — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 01:03
Украинец воевал на стороне оккупантов — какое наказание избрал для него суд
Российский военнослужащий. Фото иллюстративное: росСМИ

Житель Макеевки Донецкой области добровольно перешел на сторону оккупантов. Предателю уже избрали наказание.

Об этом 19 января сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 39-летний фигурант во время пребывания в Санкт-Петербурге добровольно заключил контракт с Минобороны РФ. После этого его зачислили в одну из российских воинских частей и назначили командиром разведывательного отделения. Кроме того, предатель получил паспорт гражданина РФ.

В составе оккупационного войска мужчина выполнял боевые задачи против Украины на территории Луганской области, обеспечивал поддержку наступательных действий, участвовал в укреплении российских позиций и захвате украинских населенных пунктов.

Осужденный предатель
Осужденный за государственную измену. Фото: Прокуратура Украины

Летом прошлого года подразделение, в составе которого проходил службу фигурант, перебросили на Купянское направление. Там мужчина присоединился к штурмовым действиям, сопровождал разведывательные выходы и способствовал продвижению подразделений ВС РФ в направлении позиций Сил обороны Украины. Во время боевых действий в Купянске его взяли в плен военнослужащие ВСУ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчину приговорили к 15 годам заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, житель Запорожья пытался подорвать почтовое отделение. Ближайшие десять лет он проведет в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Киевщине экс-глава ТЦК незаконно изымал машины у предпринимателей. Ему грозит до 12 лет заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
