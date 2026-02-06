Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українець воював у складі ЗС РФ — як його покарав суд

Українець воював у складі ЗС РФ — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 01:03
Українець воював на боці окупантів — яке покарання обрав для нього суд
Російський військовослужбовець. Фото ілюстративне: росЗМІ

Житель Макіївки Донецької області добровільно перейшов на бік окупантів. Зраднику вже обрали покарання.

Про це 19 січня повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 39-річний фігурант під час перебування в Санкт-Петербурзі добровільно уклав контракт із Міноборони РФ. Після цього його зарахували до однієї з російських військових частин і призначили командиром розвідувального відділення. Крім того, зрадник отримав паспорт громадянина РФ. 

У складі окупаційного війська чоловік виконував бойові завдання проти України на території Луганської області, забезпечував підтримку наступальних дій, брав участь у зміцненні російських позицій і захопленні українських населених пунктів.

Засуджений зрадник
Засуджений за державну зраду. Фото: Прокуратура України

Улітку минулого року підрозділ, у складі якого проходив службу фігурант, перекинули на Куп'янський напрямок. Там чоловік долучився до штурмових дій, супроводжував розвідувальні виходи та сприяв просуванню підрозділів ЗС РФ у напрямку позицій Сил оборони України. Під час бойових дій у Куп'янську його взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно.

Нагадаємо, житель Запоріжжя намагався підірвати поштове відділення. Найближчі десять років він проведе у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Київщині ексголова ТЦК незаконно вилучав автівки в підприємців. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

суд армія держзрада військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації