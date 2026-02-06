Українець воював на боці окупантів — яке покарання обрав для нього суд

Українець воював у складі ЗС РФ — як його покарав суд
Житель Макіївки Донецької області добровільно перейшов на бік окупантів. Зраднику вже обрали покарання.
Про це 19 січня повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.
Деталі справи
За даними слідства, 39-річний фігурант під час перебування в Санкт-Петербурзі добровільно уклав контракт із Міноборони РФ. Після цього його зарахували до однієї з російських військових частин і призначили командиром розвідувального відділення. Крім того, зрадник отримав паспорт громадянина РФ.
У складі окупаційного війська чоловік виконував бойові завдання проти України на території Луганської області, забезпечував підтримку наступальних дій, брав участь у зміцненні російських позицій і захопленні українських населених пунктів.
Улітку минулого року підрозділ, у складі якого проходив службу фігурант, перекинули на Куп'янський напрямок. Там чоловік долучився до штурмових дій, супроводжував розвідувальні виходи та сприяв просуванню підрозділів ЗС РФ у напрямку позицій Сил оборони України. Під час бойових дій у Куп'янську його взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно.
