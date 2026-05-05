Головна Новини дня Чинний нардеп отримав підозру у держзраді: йому загрожує довічне

Чинний нардеп отримав підозру у держзраді: йому загрожує довічне

Дата публікації: 5 травня 2026 16:09
Нардепу вручають повідомлення про підозру. Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру чинному нардепу. Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. За даними слідства, підозрюваний використовував для цього власні інформаційні майданчики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Нардеп публікував у соцмережах тези, вигідні РФ

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, нардеп використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору. Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram. 

підозра Дубінському
Нардеп, якому вручили підозру. Фото: Офіс генпрокурора

"Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів", — зазначають в прокуратурі.

Читайте також:

Експерти дослідили понад 50 таких відеозвернень і публікацій. Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ. Парламентарю загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Генпрокуратура не зазначає імені підозрюваного, проте за даними "Української правди" йдеться про Олександра Дубінського.

Як писали Новини.LIVE, суд визнав народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю винними у справі про незаконне отримання 11,3 тис. доларів за сприяння у виїзді за кордон. Вони за кошти обіцяли внести до системи "Шлях" інформацію про чоловіків. Суддя призначив жінкам два роки позбавлення волі.

Також Новини.LIVE писали, що підозрюваного в держзраді нардепа Нестора Шуфрича звільнено з-під варти. Тепер він зобов'язаний постійно перебувати за місцем реєстрації в Київській області та носити електронний браслет. Також справу про держзраду відкрито проти нардепки Мар’яни Безуглої.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
