Генпрокуратура відкрила проти Безуглої справу про держзраду

Мар’яна Безугла. Фото: Мар’яна Безугла/Facebook

Офіс Генерального прокурора відкрив провадження проти нардепки Мар’яни Безуглої. Її підозрюють у держзраді. Відкрити кримінальні справи зобов'язав суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа від "Батьківщини" Сергія Тарути.

Читайте також:

Допис Сергія Тарути. Фото: скриншот

Що стало підставою для відкриття справи проти Безуглої

Тарута розповів, що проти Безуглої відкрито провадження за ч.2 ст.111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.

"Це вже не політичні дискусії — це питання безпеки держави. Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим. І, на жаль, є конкретні приклади", — написав він.

Зокрема, за словами нардепа, після поширення Безуглою інформації про 72-гу бригаду, яка тримала оборону Вугледара, була зірвана планова ротація та втрачено оборонні позиції.

"Після її заяв про "виведення бригади з Вугледара" вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили. І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до: втрат серед військових, ослаблення оборони та деморалізації армії", — зазначив парламентар.

Тарута наголосив, що ігнорувати такі речі більше неможливо. За це мають бути чіткі правові наслідки.

Безугла, в свою чергу, опублікувала фото на тлі стягів військових бригад зі словами "мене не злякати".

Допис Мар’яни Безуглої. Фото: скриншот

Яке покарання загрожує Безуглій

Згідно із Кримінальним кодексом, державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 15 років до довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Заяви Безуглої

Нардепка Безугла відома своїми критикуючими заявами в сторону вищого військового керівництва, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Нещодавно Безугла кілька днів поспіль блокувала трибуну в парламенті з вимогою його відставки.

Також у Раді неодноразово порушували питання відсторонення Безуглої від засідань. Парламентарка заявила, що оскаржуватиме такі рішення у суді.