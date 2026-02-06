Відео
Україна
Головна Новини дня Наводила ракети на Київ — СБУ викрили агентку ФСБ

Наводила ракети на Київ — СБУ викрили агентку ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:36
СБУ затримали зрадницю, яка наводила ракети на Київ — що вирішив суд
Працівник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України домоглася реального вироку для ще однієї агентки ФСБ, яка наводила російські удари по Києву. Суд призначив зрадниці тривалий термін ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило слідство, зловмисниця передавала ворогу координати місць найбільшого зосередження українських військових і правоохоронців. Окрім цього, вона мала скоригувати серію атак по локаціях пожежно-рятувальних підрозділів, які ліквідовують наслідки російських обстрілів столиці.

Співробітники СБУ викрили агентку на початковому етапі її розвідувальної діяльності та затримали за місцем проживання в Києві у липні 2022 року. Під час обшуку в оселі жінки вилучили смартфон із доказами збору розвідданих, контактами з ФСБ та матеріалами для передачі ворогу.

За даними слідства, наведенням ударів займалася 63-річна місцева мешканка, яку дистанційно завербували окупанти. У поле зору російських спецслужб вона потрапила через свого чоловіка, який проживає на тимчасово окупованій території Криму та співпрацює з ФСБ.

Після вербування жінка отримувала завдання з виявлення оборонних об'єктів. Для збору інформації вона обходила різні райони Києва, приховано фотографувала потенційні "цілі", удаючи телефонні розмови. Зібрані дані агентка узагальнювала вдома та наносила координати на Google Maps для подальшого "звітування" перед російською спецслужбою.

Суд визнав фігурантку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Раніше слідчі СБУ також заочно повідомили про підозру у держзраді її чоловіку.

Нагадаємо, суд виніс вирок українцю, який воював за окупантів.

А також СБУ затримала агентів РФ, які готувати теракти в центрі Одеси.

СБУ Київ суд ФСБ держзрада
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
