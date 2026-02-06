СБУ задержали предательницу, которая наводила ракеты на Киев - что решил суд

Работник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины добилась реального приговора для еще одного агента ФСБ, которая наводила российские удары по Киеву. Суд назначил предательнице длительный срок заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Наводчицу ракет на Киев посадят за решетку на 15 лет

Как установило следствие, злоумышленница передавала врагу координаты мест наибольшего сосредоточения украинских военных и правоохранителей. Кроме этого, она должна была скорректировать серию атак по локациям пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидируют последствия российских обстрелов столицы.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе ее разведывательной деятельности и задержали по месту жительства в Киеве в июле 2022 года. Во время обыска в доме женщины изъяли смартфон с доказательствами сбора разведданных, контактами с ФСБ и материалами для передачи врагу.

По данным следствия, наведением ударов занималась 63-летняя местная жительница, которую дистанционно завербовали оккупанты. В поле зрения российских спецслужб она попала через своего мужа, который проживает на временно оккупированной территории Крыма и сотрудничает с ФСБ.

После вербовки женщина получала задание по выявлению оборонительных объектов. Для сбора информации она обходила разные районы Киева, скрыто фотографировала потенциальные "цели", изображая телефонные разговоры. Собранные данные агент обобщала дома и наносила координаты на Google Maps для дальнейшей "отчетности" перед российской спецслужбой.

Суд признал фигурантку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ранее следователи СБУ также заочно сообщили о подозрении в госизмене ее мужу.

