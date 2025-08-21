Відео
Головна Новини дня Безуглу не відсторонять — що сталося у Верховній Раді

Безуглу не відсторонять — що сталося у Верховній Раді

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:11
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої — Железняк
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: @marybezuhla/Telegram

У четвер, 21 серпня, Верховна Рада не підтримала рішення щодо усунення народної депутатки Мар’яни Безуглої від участі в пленарних засіданнях до завершення сесії. Це викликало обурення серед деяких нардепів.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Депутати не проголосували у достатній кількості за відсторонення Безуглої

За його словами, за відповідну постанову проголосували лише 141 парламентар. Це рішення було реакцією на "антисоціальну поведінку та систематичне порушення регламенту" з боку Безуглої.

null
Голосування. Фото: Ярослав Железняк

"Рішення провалено виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування. За 74 з 230 членів", — висловився Железняк. 

Він додав, що відтепер будь-які подальші скандали за участі Безуглої варто розглядати як відповідальність не лише самої депутатки, а й владної команди в цілому.

Тим часом Мар'яна Безугла заявила, що нібито перепросила за різкі висловлювання у бік нардепа від партії "Голос" Ярослава Рущишина, який загинув у ДТП. 

"Голосування щодо мого відсторонення в залі провалили. 
За Рущишина вибачилася", — написала у соцмережах нардепка.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, Мар'яна Безугла заявила, що звернеться до суду через рішення Регламентного комітету. 

Додамо, що Мар'яна Безугла нерідко опиняється в епіцентрі скандалів. Так нещодавно у неї стався конфлікт із активістами в Києві.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
