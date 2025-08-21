Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої — Железняк

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: @marybezuhla/Telegram

У четвер, 21 серпня, Верховна Рада не підтримала рішення щодо усунення народної депутатки Мар’яни Безуглої від участі в пленарних засіданнях до завершення сесії. Це викликало обурення серед деяких нардепів.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Реклама

Читайте також:

Депутати не проголосували у достатній кількості за відсторонення Безуглої

За його словами, за відповідну постанову проголосували лише 141 парламентар. Це рішення було реакцією на "антисоціальну поведінку та систематичне порушення регламенту" з боку Безуглої.

Голосування. Фото: Ярослав Железняк

"Рішення провалено виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування. За 74 з 230 членів", — висловився Железняк.

Він додав, що відтепер будь-які подальші скандали за участі Безуглої варто розглядати як відповідальність не лише самої депутатки, а й владної команди в цілому.

Тим часом Мар'яна Безугла заявила, що нібито перепросила за різкі висловлювання у бік нардепа від партії "Голос" Ярослава Рущишина, який загинув у ДТП.

"Голосування щодо мого відсторонення в залі провалили.

За Рущишина вибачилася", — написала у соцмережах нардепка.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, Мар'яна Безугла заявила, що звернеться до суду через рішення Регламентного комітету.

Додамо, що Мар'яна Безугла нерідко опиняється в епіцентрі скандалів. Так нещодавно у неї стався конфлікт із активістами в Києві.