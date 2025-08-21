Видео
Безуглую не отстранят — что произошло в Верховной Раде

Безуглую не отстранят — что произошло в Верховной Раде

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:11
Рада провалила голосование за отстранение Безуглой — Железняк
Нардеп Марьяна Безуглая, фото: @marybezuhla/Telegram

В четверг, 21 августа, Верховная Рада не поддержала решение об отстранении народного депутата Марьяны Безуглой от участия в пленарных заседаниях до завершения сессии. Это вызвало возмущение среди некоторых нардепов.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Депутаты не проголосовали в достаточном количестве за отстранение Безуглой

По его словам, за соответствующее постановление проголосовали лишь 141 парламентарий. Это решение было реакцией на "антисоциальное поведение и систематическое нарушение регламента" со стороны Безуглой.

Голосование. Фото: Ярослав Железняк

"Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. За 74 из 230 членов", — высказался Железняк.

Он добавил, что отныне любые дальнейшие скандалы с участием Безуглой следует рассматривать как ответственность не только самого депутата, но и властной команды в целом.

Между тем Марьяна Безуглая заявила, что якобы извинилась за резкие высказывания в сторону нардепа от партии "Голос" Ярослава Рущишина, который погиб в ДТП.

"Голосование по моему отстранению в зале провалили.
За Рущишина извинилась", — написала в соцсетях нардеп.

Напомним, вчера, 20 августа, Марьяна Безуглая заявила, что обратится в суд из-за решения Регламентного комитета.

Добавим, что Марьяна Безуглая нередко оказывается в эпицентре скандалов. Так недавно у нее произошел конфликт с активистами в Киеве.

Верховная Рада скандал Марьяна Безуглая Слуга народа голосование народные депутаты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
