Генпрокуратура открыла против Безуглой дело о госизмене

Марьяна Безуглая.

Офис Генерального прокурора открыл производство против нардепа Марьяны Безуглой. Ее подозревают в госизмене. Открыть уголовные дела обязал суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты.

Сообщение Сергея Таруты.

Что стало основанием для открытия дела против Безуглой

Тарута рассказал, что против Безуглой открыто производство по ч.2 ст.111 УКУ — государственная измена в условиях военного положения.

"Это уже не политические дискуссии — это вопрос безопасности государства. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным. И, к сожалению, есть конкретные примеры", — написал он.

В частности, по словам нардепа, после распространения Безуглой информации о 72-й бригаде, которая держала оборону Угледара, была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции.

"После ее заявлений о "выводе бригады из Угледара" уже менее чем за сутки россияне перебросили на это направление значительные силы. И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к: потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии", — отметил парламентарий.

Тарута подчеркнул, что игнорировать такие вещи больше невозможно. За это должны быть четкие правовые последствия.

Безуглая, в свою очередь, опубликовала фото на фоне флагов военных бригад со словами "меня не испугать".

Сообщение Марьяны Безуглой.

Какое наказание грозит Безуглой

Согласно Уголовному кодексу, государственная измена, совершенная в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Заявления Безуглой

Нардепка Безуглая известна своими критикующими заявлениями в сторону высшего военного руководства, в частности, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Недавно Безуглая несколько дней блокировала трибуну в парламенте с требованием его отставки.

Также в Раде неоднократно поднимались вопросы отстранения Безуглой от заседаний. Она заявила, что будет обжаловать такие решения в суде.