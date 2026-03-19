Главная Новости дня Генпрокуратура открыла против Безуглой дело о госизмене

Генпрокуратура открыла против Безуглой дело о госизмене

Дата публикации 19 марта 2026 17:46
Генпрокуратура открыла против Безуглой дело о госизмене
Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Офис Генерального прокурора открыл производство против нардепа Марьяны Безуглой. Ее подозревают в госизмене. Открыть уголовные дела обязал суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты.

Читайте также:
Сообщение Сергея Таруты. Фото: скриншот

Что стало основанием для открытия дела против Безуглой

Тарута рассказал, что против Безуглой открыто производство по ч.2 ст.111 УКУ — государственная измена в условиях военного положения.

"Это уже не политические дискуссии это вопрос безопасности государства. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным. И, к сожалению, есть конкретные примеры", — написал он.

В частности, по словам нардепа, после распространения Безуглой информации о 72-й бригаде, которая держала оборону Угледара, была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции.

"После ее заявлений о "выводе бригады из Угледара" уже менее чем за сутки россияне перебросили на это направление значительные силы. И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к: потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии", — отметил парламентарий.

Тарута подчеркнул, что игнорировать такие вещи больше невозможно. За это должны быть четкие правовые последствия.

Безуглая, в свою очередь, опубликовала фото на фоне флагов военных бригад со словами "меня не испугать".

Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Какое наказание грозит Безуглой

Согласно Уголовному кодексу, государственная измена, совершенная в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Заявления Безуглой

Нардепка Безуглая известна своими критикующими заявлениями в сторону высшего военного руководства, в частности, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Недавно Безуглая несколько дней блокировала трибуну в парламенте с требованием его отставки.

Также в Раде неоднократно поднимались вопросы отстранения Безуглой от заседаний. Она заявила, что будет обжаловать такие решения в суде.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
