Україна
В Раде стычки, заблокировали трибуну — какая причина

В Раде стычки, заблокировали трибуну — какая причина

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:45
Безуглая требует отставки Сырского и блокирует трибуну 16 декабря
Блокирование трибуны в парламенте. Фото: кадр из видео

Вблизи трибуны в Верховной Раде продолжаются столкновения. Нардеп Марьяна Безуглая блокирует работу парламента.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 16 декабря.

Безуглая блокирует трибуну — требует отставки Сырского

Основное требование Безуглой — отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она развесила плакаты с надписью "Сырский на увольнение".

Впоследствии нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута пытался сорвать плакаты, после чего началась потасовка.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал сообщение, где Безуглая рассказывала, что на входе в парламент ее начали останавливать представители Управления государственной охраны, но она "силой прорвалась". Также отмечается, что там возникли три стычки.

Во время пленарного заседания спикер парламента Руслан Стефанчук несколько раз просил Безуглую занять свое место, однако она отказывалась.

Впоследствии Стефанчук объявил перерыв на 15 минут и созвал руководителей фракций и групп.

Отметим, что это последняя пленарная неделя в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Украина, вероятно, войдет в 2026 год без министра энергетики.

Также мы писали, что нардепы предлагают внести изменения в деятельность Совета нацбезопасности и обороны.

Верховная Рада Марьяна Безуглая нардепы Александр Сырский парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
