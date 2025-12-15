Кто исполняет полномочия секретаря СНБО, когда его нет

Рустем Умеров. Фото: Facebook Умерова

Нардепы предлагают Верховной Раде внести изменения в закон "О Совете национальной безопасности и обороны Украины". В частности относительно полномочий секретаря СНБО.

Соответствующий законопроект №14298 уже зарегистрирован на сайте парламента.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Как распределены обязанности в СНБО

Секретарь СНБО, которого назначает на должность президент, имеет своих заместителей. Он распределяет обязанности между заместителями в пределах их полномочий.

В то же время действующими нормами законодательства не урегулирован вопрос исполнения полномочий секретаря СНБО в случае его временного отсутствия.

Отметим, что в полномочия секретаря входит выдача распоряжений, организация и контроль за их выполнением.

Что предлагает законопроект

Документом предлагают добавить положение, что на время отсутствия секретаря СНБО или невозможности осуществления им своих полномочий по другим причинам его полномочия временно будет исполнять один из заместителей.

Инициаторами предложения являются нардепы от "Слуги народа". По состоянию на 15 декабря документ прорабатывается в комитете.

Отметим, что секретарем СНБО с 18 июля 2025 года является Рустем Умеров.

