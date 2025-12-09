Защита прав вкладчиков банков — Комитет рекомендовал Раде принять закон

НБУ может получить новые полномочия — как повлияет на вкладчиков
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №13007-д по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов, Национального банка и институтов совместного инвестирования. Целью документа является защита вкладчиков и уменьшение рисков для финансовой системы во время войны.
Об этом сообщил глава Комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев во вторник, 9 декабря.
Что предусматривает законопроект
Законопроект расширяет полномочия Нацбанка как кредитора. То есть НБУ сможет быстрее забирать деньги, которые дал банкам в виде рефинансирования. Также повышаются требования к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС. И усиливается регулирование в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.
Кроме того, если банк будет иметь проблемы, которые приведут к закрытию, то этот процесс будет происходить быстрее и с меньшими затратами. А в случае банкротства люди получат больше шансов вернуть деньги.
Также по словам Гетманцева, предлагается совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования, включая вопросы банковской тайны.
Напомним, недавно сообщалось, какие подарки могут получить клиенты "ПриватБанка".
Также мы писали, что Рада может перезагрузить Национальную комиссию, регулирующую энергетику и коммунальные услуги.
Читайте Новини.LIVE!