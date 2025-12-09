Видео
Видео

Главная Новости дня НБУ может получить новые полномочия — как повлияет на вкладчиков

НБУ может получить новые полномочия — как повлияет на вкладчиков

Дата публикации 9 декабря 2025 16:34
Защита прав вкладчиков банков — Комитет рекомендовал Раде принять закон
Деньги. Фото: НБУ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №13007-д по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов, Национального банка и институтов совместного инвестирования. Целью документа является защита вкладчиков и уменьшение рисков для финансовой системы во время войны.

Об этом сообщил глава Комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев во вторник, 9 декабря.

Читайте также:
Гетманцев
Сообщение Даниила Гетманцева. Фото: скриншот

Что предусматривает законопроект

Законопроект расширяет полномочия Нацбанка как кредитора. То есть НБУ сможет быстрее забирать деньги, которые дал банкам в виде рефинансирования. Также повышаются требования к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС. И усиливается регулирование в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

Кроме того, если банк будет иметь проблемы, которые приведут к закрытию, то этот процесс будет происходить быстрее и с меньшими затратами. А в случае банкротства люди получат больше шансов вернуть деньги.

Также по словам Гетманцева, предлагается совершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования, включая вопросы банковской тайны.

Напомним, недавно сообщалось, какие подарки могут получить клиенты "ПриватБанка".

Также мы писали, что Рада может перезагрузить Национальную комиссию, регулирующую энергетику и коммунальные услуги.

