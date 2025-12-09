Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Раде предлагают "перезагрузить" НКРЭКУ — что известно

Раде предлагают "перезагрузить" НКРЭКУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:02
Членов НКРЭКУ сменят — что предлагает законопроект о перезагрузке
Парламент. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может ввести изменения в деятельности Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Принятие этого закона является требованием Меморандума с МВФ, а также предусмотрено программой Ukraine Facility.

Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте парламента в понедельник, 8 декабря. Также о нем сообщил один из инициаторов — заместитель председателя энергетического комитета Рады Андрей Жупанин на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Всех членов НКРЭКУ заменят — детали

проєкт НКРЕКП
Проект закона на сайте Рады. Фото: скриншот

Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" Андрей Жупанин, Анатолий Костюх, Олег Семинский, Анастасия Радина и представитель фракции "Голос" Максим Хлапук. Его прорабатывает Комитет.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта позволит усилить гарантии осуществления полномочий Регулятора, что, в свою очередь, повысит уровень энергетической безопасности страны.

Предлагается три направления реформирования НКРЭКУ:

  • полная ротация состава. Все члены должны быть заменены в течение 12 месяцев в три этапа;
  • конкурсный отбор новых членов будет с участием представителей Европейской комиссии и Энергетического сообщества;
  • Регулятор получит больше полномочий в распоряжении человеческими и финансовыми ресурсами, что должно усилить его автономность от политического влияния.

"Реагируем на призыв высшего руководства страны о полной перезагрузке в энергосекторе в связи с Миндичгейтом (скандалом в энергосекторе, — Ред.). При написании законопроекта консультировались с Секретариатом энергетического сообщества и учли их предложения, которые были получены в официальном порядке", — отметил Жупанин.

Жупанин
Сообщение Андрея Жупанина. Фото: скриншот

Напомним, недавно сообщалось, что Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг хочет повысить тарифы на газ.

Также заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на скандал в энергетике.

Верховная Рада Слуга народа Голос НКРЭКУ народные депутаты энергетика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации