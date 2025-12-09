Членов НКРЭКУ сменят — что предлагает законопроект о перезагрузке

Парламент. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может ввести изменения в деятельности Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Принятие этого закона является требованием Меморандума с МВФ, а также предусмотрено программой Ukraine Facility.

Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте парламента в понедельник, 8 декабря. Также о нем сообщил один из инициаторов — заместитель председателя энергетического комитета Рады Андрей Жупанин на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Всех членов НКРЭКУ заменят — детали

Проект закона на сайте Рады. Фото: скриншот

Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" Андрей Жупанин, Анатолий Костюх, Олег Семинский, Анастасия Радина и представитель фракции "Голос" Максим Хлапук. Его прорабатывает Комитет.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта позволит усилить гарантии осуществления полномочий Регулятора, что, в свою очередь, повысит уровень энергетической безопасности страны.

Предлагается три направления реформирования НКРЭКУ:

полная ротация состава. Все члены должны быть заменены в течение 12 месяцев в три этапа;

конкурсный отбор новых членов будет с участием представителей Европейской комиссии и Энергетического сообщества;

Регулятор получит больше полномочий в распоряжении человеческими и финансовыми ресурсами, что должно усилить его автономность от политического влияния.

"Реагируем на призыв высшего руководства страны о полной перезагрузке в энергосекторе в связи с Миндичгейтом (скандалом в энергосекторе, — Ред.). При написании законопроекта консультировались с Секретариатом энергетического сообщества и учли их предложения, которые были получены в официальном порядке", — отметил Жупанин.

Сообщение Андрея Жупанина. Фото: скриншот

Напомним, недавно сообщалось, что Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг хочет повысить тарифы на газ.

Также заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на скандал в энергетике.