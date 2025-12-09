Відео
Головна Новини дня Раді пропонують "перезавантажити" НКРЕКП — що відомо

Раді пропонують "перезавантажити" НКРЕКП — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:02
Членів НКРЕКП змінять — що пропонує законопроєкт про перезавантаження
Парламент. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада може запровадити зміни в діяльності Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги. Ухвалення цього закону є вимогою Меморандуму з МВФ, а також передбачене програмою Ukraine Facility.

Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті парламенту у понеділок, 8 грудня. Також про нього повідомив один із ініціаторів — заступник голови енергетичного комітету Ради Андрій Жупанин на своїй сторінці у Facebook.

Усіх членів НКРЕКП замінять — деталі

проєкт НКРЕКП
Проєкт закону на сайті Ради. Фото: скриншот

Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" Андрій Жупанин, Анатолій Костюх, Олег Семінський, Анастасія Радіна та  представник фракції "Голос" Максим Хлапук. Його опрацьовує Комітет.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття даного законопроєкту дозволить посилити гарантії здійснення повноважень Регулятора, що, у свою чергу, підвищить рівень енергетичної безпеки країни.

Пропонується три напрямки реформування НКРЕКП:

  • повна ротація складу. Усі члени мають бути замінені протягом 12 місяців у три етапи;
  • конкурсний відбір нових членів буде за участі представників Європейської комісії та Енергетичного співтовариства;
  • Регулятор отримає більше повноважень у розпорядженні людськими та фінансовими ресурсами, що має посилити його автономність від політичного впливу.

"Реагуємо на заклик вищого керівництва країни щодо повного перезавантаження в енергосекторі у звʼязку з Міндічгейтом (скандалом в енергосекторі, — Ред.). При написанні законопроєкту консультувалися з Секретаріатом енергетичного співтовариства та врахували їх пропозиції, що були отримані в офіційному порядку", — зазначив Жупанин.

Жупанин
Допис Андрія Жупанина. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг хоче підвищити тарифи на газ.

Також заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як Володимир Зеленський відреагував на скандал в енергетиці.

Верховна Рада Слуга народу Голос НКРЕКП народні депутати енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
