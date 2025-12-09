Відео
Головна Новини дня НБУ може отримати нові повноваження — як це вплине на вкладників

НБУ може отримати нові повноваження — як це вплине на вкладників

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 16:34
Захист прав вкладників банків — Комітет рекомендував Раді ухвалити закон
Гроші. Фото: НБУ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №13007-д щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів, Національного банку та інститутів спільного інвестування. Документ має на меті захист вкладників і зменшення ризиків для фінансової системи під час війни.

Про це повідомив очільник Комітету, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев у вівторок, 9 грудня.

Гетманцев
Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт розширює повноваження Нацбанку як кредитора. Тобто НБУ зможе швидше забирати гроші, які дав банкам у вигляді рефінансування. Також підвищуються вимоги до капіталу банків відповідно до норм ЄС. Та посилюється регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Крім того, якщо банк матиме проблеми, які призведуть до закриття, то цей процес відбуватиметься швидше та з меншими витратами. А у разі збанкрутування люди отримають більше шансів повернути гроші.

Також за словами Гетманцева, пропонується вдосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, які подарунки можуть отримати клієнти "ПриватБанку".

Також ми писали, що Рада може перезавантажити Національну комісію, що регулює енергетику та комунальні послуги.

