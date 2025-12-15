Хто виконує повноваження секретаря РНБО, коли його немає

Рустем Умєров. Фото: Facebook Умєрова

Нардепи пропонують Верховній Раді внести зміни до закону "Про Раду національної безпеки і оборони України". Зокрема щодо повноважень секретаря РНБО.

Відповідний законопроєкт №14298 вже зареєстровано на сайті парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Як розподілені обов’язки в РНБО

Секретар РНБО, якого призначає на посаду президент, має своїх заступників. Він розподіляє обов'язки між заступниками у межах їх повноважень.

Водночас, чинними нормами законодавства не врегульовано питання виконання повноважень секретаря РНБО у разі його тимчасової відсутності.

Зазначимо, що до повноважень секретаря входить видача розпоряджень, організація та контроль за їх виконанням.

Що пропонує законопроєкт

Документом пропонують додати положення, що на час тимчасової відсутності секретаря РНБО чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його повноваження тимчасово виконуватиме один із заступників.

Ініціаторами пропозиції є нардепи від "Слуги народу". Станом на 15 грудня документ опрацьовується в комітеті.

Зазначимо, що секретарем РНБО з 18 липня 2025 року є Рустем Умєров.

