Як зареєструвати партію та хто може її фінансувати

Олександр Корнієнко та Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба ВРУ

Верховній Раді пропонують реформувати партії. Ініціаторами законопроєкту виступили спікер парламенту Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та низка нардепів.

Відповідний документ вже зареєстровано на сайті ВРУ, але текст наразі відсутній. Проте перші подробиці нової ініціативи розповів Рух "Чесно", який працював над проєктом разом із нардепами.

Законопроєкт про партії на сайті Ради. Фото: скриншот

Нові правила реєстрації на фінансування партій

Зазначається, що проєкт має на меті оновити чинні правила створення, діяльності та фінансування політичних сил, які діяли з 2001 року.

Зокрема, пропонується новий підхід до визначення обсягів держфінансування партій і нову модель його розподілу. Загальна сума становитиме 700 млн гривень та передбачатиме щорічну індексацію.

Далі ці кошти ділитимуть так:

70% — між політсилами пропорційно до результатів виборів;

20% — рівними частинами для всіх партій, що набрали більше ніж 2% голосів;

10% — для парламентських партій, які дотрималися гендерних квот.

"Таким чином буде відновлено право позапарламентських партій на отримання бюджетної підтримки", — зазначають в "Чесно".

Документом забороняється пряме й опосередковане фінансування партій громадськими, благодійними та релігійними організаціями.

Якщо закон ухвалять, то засновниками партії мають бути щонайменше 200 громадян, проте скасовується норма, що передбачає збір 10 тисяч підписів для реєстрації.

Більше того, банки щомісяця передаватимуть НАЗК інформацію про рух коштів на рахунках партій. Ці дані згодом будуть опубліковані у відкритому форматі.

Довідка

Станом на зараз, 90% державного фінансування розподіляється між парламентськими силами пропорційно до результатів на виборах, а ще 10% — це так звана "гендерна надбавка".

Фінансування партій у 2025 році. Фото: Рух "Чесно"

Нагадаємо, раніше комітет Ради рекомендував нардепам надати нові повноваження Нацбанку.

Також ми писали про можливе перезавантаження Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.