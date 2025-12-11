Как зарегистрировать партию и кто может ее финансировать

Александр Корниенко и Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предлагают реформировать партии. Инициаторами законопроекта выступили спикер парламента Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и ряд нардепов.

Соответствующий документ уже зарегистрирован на сайте ВРУ, но текст пока отсутствует. Однако первые подробности новой инициативы рассказало Движение "Чесно", которое работало над проектом вместе с нардепами.

Законопроект о партиях на сайте Рады. Фото: скриншот

Новые правила регистрации на финансирование партий

Отмечается, что проект имеет целью обновить действующие правила создания, деятельности и финансирования политических сил, которые действовали с 2001 года.

В частности, предлагается новый подход к определению объемов госфинансирования партий и новую модель его распределения. Общая сумма составит 700 млн гривен и будет предусматривать ежегодную индексацию.

Далее эти средства будут делить так:

70% — между политсилами пропорционально результатам выборов;

20% — равными частями для всех партий, набравших более 2% голосов;

10% — для парламентских партий, которые придерживались гендерных квот.

"Таким образом будет восстановлено право внепарламентских партий на получение бюджетной поддержки", — отмечают в "Чесно".

Документом запрещается прямое и опосредованное финансирование партий общественными, благотворительными и религиозными организациями.

Если закон примут, то учредителями партии должны быть не менее 200 граждан, однако отменяется норма, предусматривающая сбор 10 тысяч подписей для регистрации.

Более того, банки ежемесячно будут передавать НАПК информацию о движении средств на счетах партий. Эти данные впоследствии будут опубликованы в открытом формате.

Справка

По состоянию на сейчас, 90% государственного финансирования распределяется между парламентскими силами пропорционально результатам на выборах, а еще 10% — это так называемая "гендерная надбавка".

Финансирование партий в 2025 году. Фото: Движение "Честно"

