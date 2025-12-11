Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада намерена реформировать партии — что предлагается

Рада намерена реформировать партии — что предлагается

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:28
Как зарегистрировать партию и кто может ее финансировать
Александр Корниенко и Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предлагают реформировать партии. Инициаторами законопроекта выступили спикер парламента Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и ряд нардепов.

Соответствующий документ уже зарегистрирован на сайте ВРУ, но текст пока отсутствует. Однако первые подробности новой инициативы рассказало Движение "Чесно", которое работало над проектом вместе с нардепами.

Реклама
Читайте также:
проєкт партії
Законопроект о партиях на сайте Рады. Фото: скриншот

Новые правила регистрации на финансирование партий

Отмечается, что проект имеет целью обновить действующие правила создания, деятельности и финансирования политических сил, которые действовали с 2001 года.

В частности, предлагается новый подход к определению объемов госфинансирования партий и новую модель его распределения. Общая сумма составит 700 млн гривен и будет предусматривать ежегодную индексацию.

Далее эти средства будут делить так:

  • 70% — между политсилами пропорционально результатам выборов;
  • 20% — равными частями для всех партий, набравших более 2% голосов;
  • 10% — для парламентских партий, которые придерживались гендерных квот.

"Таким образом будет восстановлено право внепарламентских партий на получение бюджетной поддержки", — отмечают в "Чесно".

Документом запрещается прямое и опосредованное финансирование партий общественными, благотворительными и религиозными организациями.

Если закон примут, то учредителями партии должны быть не менее 200 граждан, однако отменяется норма, предусматривающая сбор 10 тысяч подписей для регистрации.

Более того, банки ежемесячно будут передавать НАПК информацию о движении средств на счетах партий. Эти данные впоследствии будут опубликованы в открытом формате.

Справка

По состоянию на сейчас, 90% государственного финансирования распределяется между парламентскими силами пропорционально результатам на выборах, а еще 10% — это так называемая "гендерная надбавка".

партії
Финансирование партий в 2025 году. Фото: Движение "Честно"

Напомним, ранее комитет Рады рекомендовал нардепам предоставить новые полномочия Нацбанку.

Также мы писали о возможной перезагрузке Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Александр Корниенко партии парламент финансовый мониторинг
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации