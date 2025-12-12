Видео
Рискуем войти в новый год без министра энергетики — нардеп

Рискуем войти в новый год без министра энергетики — нардеп

Дата публикации 12 декабря 2025 12:28
Когда Рада может избрать нового министра энергетики
Тарас Тарасенко. Фото: пресс-служба Омбудсмана

Верховная Рада может назначить нового министра энергетики только в 2026 году. Пока что его кандидатуру не вносили в парламент.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Представили ли "Слуге народа" кандидатов на должность министра энергетики

"Пока что нам не вносили кандидатуру министра энергетики, но Министерство энергетики работает. Вчера была встреча с премьером (Юлией Свириденко  ред.), сообщила о том, что все работает именно так, как и нужно, но вопрос в управлении, в координации", — рассказал Тарасенко.

Нардеп отметил, что фракция "Слуга народа" готова собраться даже перед завершением года, если будет конкретная кандидатура на должность министра.

"Действительно важно, чтобы статус министра энергетики у нас таки появился и он был эффективен. К сожалению, пока фракции не было представлено ни одной кандидатуры для того, чтобы мы могли обсудить, кто предлагается на кресло в этом министерстве", — добавил он.

Напомним, что неделя 15-19 декабря является последней пленарной для парламента в 2025 году. По предварительным данным, в течение этого периода Рада может уволить еще двух министров.

Предыдущего министра энергетики Светлану Гринчук и ее предшественника — министра юстиции Германа Галущенко — парламент уволил еще в ноябре после скандала с коррупцией в Энергоатоме.

Верховная Рада Слуга народа народные депутаты энергетика министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
