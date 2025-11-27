Кто может стать новым министром энергетики

Сергей Нагорняк. Фото: пресс-служба ВРУ

Кандидатами на должность министра энергетики являются глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус или экспредседатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Важно, чтобы человек имел безупречную репутацию.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

"Я думаю, что очень важно сегодня назначить нового министра энергетики — человека, который имеет безупречную репутацию и который имеет в первую очередь доверие от международных партнеров. Сегодня министру энергетики нужно ежедневно, ежечасно работать. В первую очередь с международными партнерами, чтобы восстановить доверие к Министерству энергетики, для того, чтобы мы могли получить помощь", — отметил он.

Нагорняк отметил, что государственные энергокомпании работают с временными руководителями, поэтому необходимы конкурсы и полноценная перезагрузка наблюдательных советов и менеджмента.

А следствие против Кудрицкого нардеп считает искусственным.

"Мы понимаем, что то следствие было искусственное, и мы понимаем, чьими руками оно делалось, поэтому я думаю, что господин Владимир Кудрицкий достаточно быстро с адвокатами вместе докажет свою невиновность", — добавил он.

Справка

По версии следствия, Кудрицкий подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах и незаконном завладении средствами государственной компании. Речь идет о контрактах 2018 на реконструкцию внешнего ограждения подстанций.

Тогда с "Укрэнерго" заключили два договора более чем на 68 миллионов гривен. Установлено, что по этим контрактам подрядчику было перечислено более 13,7 миллионов гривен аванса, но работы якобы не выполнили — и средства были присвоены участниками схемы.

Следствие считает, что Кудрицкий вместе с частными фигурантами мог быть причастен к этой схеме.

21 октября 2025 года ДБР провело обыски у Кудрицкого. 29 октября суд отправил его под стражу с альтернативой внесения залога в 13,7 млн. грн. После внесения залога (на следующий день) Кудрицкий вышел из СИЗО. Он отрицает свою вину, считает обвинения "абсурдными" и "политически мотивированными".

