Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Новий міністр енергетики — у "Слузі народу" назвали кандидатів

Новий міністр енергетики — у "Слузі народу" назвали кандидатів

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:33
Хто може стати новим міністром енергетики
Сергій Нагорняк. Фото: пресслужба ВРУ

Кандидатами на посаду міністра енергетики є голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус або ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Важливо, щоб людина мала бездоганну репутацію.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нагорняк розповів, яким має бути новий міністр енергетики

"Я думаю, що дуже важливо сьогодні призначити нового міністра енергетики — людину, яка має бездоганну репутацію і яка має в першу чергу довіру від міжнародних партнерів. Сьогодні міністру енергетики потрібно щодня, щогодини працювати. В першу чергу з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до Міністерства енергетики, для того, щоб ми могли отримати допомогу", — зазначив він.

Нагорняк зазначив, що державні енергокомпанії працюють із тимчасовими керівниками, тому необхідні конкурси та повноцінне перезавантаження наглядових рад і менеджменту.

А слідство проти Кудрицького нардеп вважає штучним. 

"Ми розуміємо, що те слідство було штучне, і ми розуміємо, чиїми руками воно робилось, тому я думаю, що пан Володимир Кудрицький достатньо швидко з адвокатами разом доведе свою невинуватість", — додав він.

Довідка

За версією правоохоронців, Кудрицький підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах та незаконному заволодінні коштами державної компанії. Мова йде про контракти 2018 року на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій.

Тоді з "Укренерго" уклали два договори на понад 68 мільйонів гривень. Встановлено, що за цими контрактами підряднику було перераховано понад 13,7 мільйонів гривень авансу, але роботи нібито не виконали — і кошти були привласнені учасниками схеми. 

Слідство вважає, що Кудрицький разом із приватними фігурантами міг бути причетним до цієї схеми.

21 жовтня 2025 року ДБР провело обшуки у Кудрицького. 29 жовтня суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави у 13,7 млн грн. Після внесення застави (наступного дня) Кудрицький вийшов із СІЗО. Він заперечує свою вину, вважає звинувачення "абсурдними" та "політично вмотивованими". 

Нагадаємо, раніше нардеп пояснив, чому в Україні можуть не призначити міністра енергетики. 

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснював, як корупційний скандал в енергетиці вплине на інвестиції.

Міненерго Слуга народу уряд народні депутати енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації