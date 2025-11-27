Хто може стати новим міністром енергетики

Сергій Нагорняк. Фото: пресслужба ВРУ

Кандидатами на посаду міністра енергетики є голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус або ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Важливо, щоб людина мала бездоганну репутацію.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Нагорняк розповів, яким має бути новий міністр енергетики

"Я думаю, що дуже важливо сьогодні призначити нового міністра енергетики — людину, яка має бездоганну репутацію і яка має в першу чергу довіру від міжнародних партнерів. Сьогодні міністру енергетики потрібно щодня, щогодини працювати. В першу чергу з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до Міністерства енергетики, для того, щоб ми могли отримати допомогу", — зазначив він.

Нагорняк зазначив, що державні енергокомпанії працюють із тимчасовими керівниками, тому необхідні конкурси та повноцінне перезавантаження наглядових рад і менеджменту.

А слідство проти Кудрицького нардеп вважає штучним.

"Ми розуміємо, що те слідство було штучне, і ми розуміємо, чиїми руками воно робилось, тому я думаю, що пан Володимир Кудрицький достатньо швидко з адвокатами разом доведе свою невинуватість", — додав він.

Довідка

За версією правоохоронців, Кудрицький підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах та незаконному заволодінні коштами державної компанії. Мова йде про контракти 2018 року на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій.

Тоді з "Укренерго" уклали два договори на понад 68 мільйонів гривень. Встановлено, що за цими контрактами підряднику було перераховано понад 13,7 мільйонів гривень авансу, але роботи нібито не виконали — і кошти були привласнені учасниками схеми.

Слідство вважає, що Кудрицький разом із приватними фігурантами міг бути причетним до цієї схеми.

21 жовтня 2025 року ДБР провело обшуки у Кудрицького. 29 жовтня суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави у 13,7 млн грн. Після внесення застави (наступного дня) Кудрицький вийшов із СІЗО. Він заперечує свою вину, вважає звинувачення "абсурдними" та "політично вмотивованими".

