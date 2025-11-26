Відео
Україна
Нардеп пояснив, чому можуть не призначити міністра енергетики

Нардеп пояснив, чому можуть не призначити міністра енергетики

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 22:58
Оновлено: 22:58
Кучеренко пояснив, чому в Україні наразі немає міністра енергетики
Олексій Кучеренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко пояснив, чому в Україні можуть не призначити міністра енергетики. За його словами, наразі складно знайти кандидата, який влаштовував би усіх депутатів і вони проголосували за нього.

Про це Олексій Кучеренко розповів в ефірі "Київський час" у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Призначення міністра енергетики України

"Як я розумію, міністра у нас не буде, тому що нема кому за нього голосувати. Кандидатура, яка б влаштувала всіх депутатів, хоча б 226, я думаю, не так просто знайти", — зазначив Кучеренко.

За його словами, обов’язки голови міністерства тимчасово виконуватиме Артем Некрасов.

"На сьогодні це нормально, він фаховий енергетик, він пройшов і Укренерго, і обленерго, і "Гарпок" компанію, яка розуміє розрахунки, нормальна кандидатура", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, Кабмін призначив Артема Некрасова тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Міненерго.

Раніше Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики України.

Міненерго Україна сфера енергетики голосування енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
