Кучеренко объяснил, почему в Украине пока нет министра энергетики

Нардеп объяснил, почему могут не назначить министра энергетики
Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко объяснил, почему в Украине могут не назначить министра энергетики. По его словам, сейчас сложно найти кандидата, который устраивал бы всех депутатов и они проголосовали за него.
Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Київський час" в среду, 26 ноября.
Назначение министра энергетики Украины
"Как я понимаю, министра у нас не будет, потому что некому за него голосовать. Кандидатура, которая бы устроила всех депутатов, хотя бы 226, я думаю, не так просто найти", — отметил Кучеренко.
По его словам, обязанности главы министерства временно будет исполнять Артем Некрасов.
"На сегодня это нормально, он профессиональный энергетик, он прошел и Укрэнерго, и облэнерго, и "Гарпок" компанию, которая понимает расчеты, нормальная кандидатура", — добавил Кучеренко.
Напомним, Кабмин назначил Артема Некрасова временно исполняющим обязанности руководителя Минэнерго.
Ранее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики Украины.
