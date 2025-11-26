Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснил, почему могут не назначить министра энергетики

Нардеп объяснил, почему могут не назначить министра энергетики

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 22:58
обновлено: 22:58
Кучеренко объяснил, почему в Украине пока нет министра энергетики
Алексей Кучеренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко объяснил, почему в Украине могут не назначить министра энергетики. По его словам, сейчас сложно найти кандидата, который устраивал бы всех депутатов и они проголосовали за него.

Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Київський час" в среду, 26 ноября.

Реклама
Читайте также:

Назначение министра энергетики Украины

"Как я понимаю, министра у нас не будет, потому что некому за него голосовать. Кандидатура, которая бы устроила всех депутатов, хотя бы 226, я думаю, не так просто найти", — отметил Кучеренко.

По его словам, обязанности главы министерства временно будет исполнять Артем Некрасов.

"На сегодня это нормально, он профессиональный энергетик, он прошел и Укрэнерго, и облэнерго, и "Гарпок" компанию, которая понимает расчеты, нормальная кандидатура", — добавил Кучеренко.

Напомним, Кабмин назначил Артема Некрасова временно исполняющим обязанности руководителя Минэнерго.

Ранее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики Украины.

Минэнерго Украина сфера энергетики голосование энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации