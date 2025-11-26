Кучеренко объяснил, почему в Украине пока нет министра энергетики

Алексей Кучеренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко объяснил, почему в Украине могут не назначить министра энергетики. По его словам, сейчас сложно найти кандидата, который устраивал бы всех депутатов и они проголосовали за него.

Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Київський час" в среду, 26 ноября.

Назначение министра энергетики Украины

"Как я понимаю, министра у нас не будет, потому что некому за него голосовать. Кандидатура, которая бы устроила всех депутатов, хотя бы 226, я думаю, не так просто найти", — отметил Кучеренко.

По его словам, обязанности главы министерства временно будет исполнять Артем Некрасов.

"На сегодня это нормально, он профессиональный энергетик, он прошел и Укрэнерго, и облэнерго, и "Гарпок" компанию, которая понимает расчеты, нормальная кандидатура", — добавил Кучеренко.

Напомним, Кабмин назначил Артема Некрасова временно исполняющим обязанности руководителя Минэнерго.

Ранее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики Украины.