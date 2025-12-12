Відео
Головна Новини дня Ризикуємо увійти в новий рік без міністра енергетики — нардеп

Ризикуємо увійти в новий рік без міністра енергетики — нардеп

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:28
Коли Рада може обрати нового міністра енергетики
Тарас Тарасенко. Фото: пресслужба Омбудсмана

Верховна Рада може призначити нового міністра енергетики аж у 2026 році. Поки що його кандидатуру не вносили до парламенту.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE.

Чи представили "Слузі народу" кандидатів на посаду міністра енергетики

"Поки що нам не вносили кандидатуру міністра енергетики, але Міністерство енергетики працює. Вчора була зустріч із прем’єром (Юлією Свириденко  ред.), повідомила про те, що все працює саме так, як і потрібно, але питання в управлінні, в координації", — розповів Тарасенко.

Нардеп зазначив, що фракція "Слуга народу" готова зібратися навіть перед завершенням року, якщо буде конкретна кандидатура на посаду міністра.

"Дійсно важливо, щоб статус міністра енергетики у нас таки з’явився і він був ефективний. На жаль, поки що фракції не було представлено жодної кандидатури для того, щоб ми могли обговорити, хто пропонується на крісло в цьому міністерстві", — додав він.

Нагадаємо, що тиждень 15-19 грудня є останнім пленарним для парламенту в 2025 році. За попередніми даними, протягом цього періоду Рада може звільнити ще двох міністрів.

Попередню міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника — міністра юстиції Германа Галущенка — парламент звільнив ще в листопаді після скандалу з корупцією в Енергоатомі.

Верховна Рада Слуга народу народні депутати енергетика міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
