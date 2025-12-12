Коли Рада може обрати нового міністра енергетики

Тарас Тарасенко. Фото: пресслужба Омбудсмана

Верховна Рада може призначити нового міністра енергетики аж у 2026 році. Поки що його кандидатуру не вносили до парламенту.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE.

"Поки що нам не вносили кандидатуру міністра енергетики, але Міністерство енергетики працює. Вчора була зустріч із прем’єром (Юлією Свириденко — ред.), повідомила про те, що все працює саме так, як і потрібно, але питання в управлінні, в координації", — розповів Тарасенко.

Нардеп зазначив, що фракція "Слуга народу" готова зібратися навіть перед завершенням року, якщо буде конкретна кандидатура на посаду міністра.

"Дійсно важливо, щоб статус міністра енергетики у нас таки з’явився і він був ефективний. На жаль, поки що фракції не було представлено жодної кандидатури для того, щоб ми могли обговорити, хто пропонується на крісло в цьому міністерстві", — додав він.

Нагадаємо, що тиждень 15-19 грудня є останнім пленарним для парламенту в 2025 році. За попередніми даними, протягом цього періоду Рада може звільнити ще двох міністрів.

Попередню міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника — міністра юстиції Германа Галущенка — парламент звільнив ще в листопаді після скандалу з корупцією в Енергоатомі.