Україна
У Раді сутички, заблокували трибуну — яка причина

У Раді сутички, заблокували трибуну — яка причина

Ua
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:45
Безугла вимагає відставки Сирського та блокує трибуну 16 грудня
Термінова новина

Поблизу трибуни у Верховній Раді тривають сутички. Нардепка Мар’яна Безугла блокує роботу парламенту.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Безугла блокує трибуну — вимагає відставки Сирського

Основна вимога Безуглої — відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона розвісила плакати з написати "Сирський на звільнення".

Згодом нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута намагався зірвати плакати, після чого розпочалась сутичка.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував допис, де Безугла розповідала, що на вході до парламенту її почали зупиняти представники Управління державної охорони, але вона силою прорвалась. Також зазначається, що там виникло три сутички. 

Під час пленарного засідання спікер парламенту Руслан Стефанчук кілька разів просив Безуглу зайняти своє місце, проте вона відмовлялась.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
