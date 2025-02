Что украинцы думают о переговорах Трампа с Путиным — напишите свое мнение

Российские газеты о разговоре Трампа с Путиным. Фото: Reuters

В связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Россией и выборов в Украине, британское издание The Guadrian создало опрос для украинцев. Все желающие могут высказать свое мнение относительно будущего своей страны.

Новини.LIVE подготовили инструкцию, как это сделать.

Опрос для украинцев от The Guardian

Официальные лица США и России 18 февраля провели первые официальные переговоры о прекращении войны. Украину же на эту встречу не пригласили, чем нарушили принцип "ничего об Украине без Украины".

Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что Россия якобы готова к миру, и даже обвинил Украину в содействии началу войны.

К тому же, американский президент призвал к проведению президентских выборов в Украине, подчеркивая якобы низкий рейтинг Президента Зеленского.

Британское издание The Guardian просит украинцев написать, что они думают об этих переговорах, в которых сейчас не принимает участие Украина, а также о своем Президенте Владимире Зеленском.

"Мы хотели бы услышать от украинцев, в том числе из украинской диаспоры, как они относятся к украинско-российскому мирному процессу и мирным переговорам во главе с администрацией Трампа. Если вы украинец, как вы относитесь к перспективе проведения выборов в Украине и введения европейских войск в Украину? Что вы думаете о президенте Зеленском? " — написали в издании.

Как оставить ответ

Опрос можете найти по ссылке.

1. Сначала нужно кратко заполнить информацию о себе. В первом поле — имя. Во втором — место жительства (страну/город). В третьем — дополнительную информацию, например возраст и место работы (это поле необязательно).

2. Далее переходим к высказыванию своей позиции.

В первом поле вы должны поделиться своими мыслями об украинско-российском мирном процессе и мирных переговорах под руководством администрации Трампа.

Пример 1: For me, negotiations on peace in Ukraine without Ukraine are unacceptable. I do not want Ukraine to agree to the conditions that Putin is demanding (Для меня недопустимы переговоры о мире в Украине без Украины. Я не хочу, чтобы Украина соглашалась на те условия, которые выдвигает Путин).

Пример 2: I support the negotiation process, because I want to achieve peace quickly. I believe that Donald Trump is pursuing an effective policy in this direction. (Я поддерживаю переговорный процесс, ведь хочу быстрого достижения мира. Я считаю, что Дональд Трамп проводит эффективную политику в этом направлении.)

Во втором поле нужно написать свое мнение о Президенте Зеленском и перспективах проведения выборов в Украине (это поле необязательно).

Пример 1: I support the policy of President Zelensky. I believe that it is not necessary to hold elections during the war. (Я поддерживаю политику Президента Зеленского. Считаю, что проводить выборы во время войны не нужно).

Пример 2: I do not support the policy of President Zelensky. I want elections to be held in the near future. (Я не поддерживаю политику Президента Зеленского. Я хочу проведения выборов в ближайшее время.)

В третьем поле нужно написать, что вас больше всего беспокоит (это поле необязательно).

Пример 1: I am worried that the occupied territories may remain Russian — this is unacceptable to me. (Меня беспокоит, что оккупированные территории могут остаться российскими — для меня это недопустимо.)

Пример 2: I am concerned about the issue of stopping funding from the United States. (Меня беспокоит вопрос прекращения финансирования от США.)

3. Далее заполняем дополнительную информацию.

При желании, можно загрузить свое фото для дальнейшей публикации вашего ответа. Если же вы не хотите, чтобы ваш ответ публиковали, можете выбрать в опроснике ниже вариант No, this is information only. Или же Yes, but please keep me anonymous, и ваш ответ опубликуют анонимно.

Дальше — все просто. Заполнить номер телефона (это необязательно, однако, если заполняете, не забудьте добавить код страны). Затем обязательно оставляете адрес электронной почты. При желании, добавляете любую информацию или пожелания в поле ниже. И напоследок отвечаете на вопрос, хотите ли вы пообщаться с представителем издания, и в каком формате — аудио или видео.

Далее нажимаете Submit.

Важно: заполнять опрос можно с 18 лет.

Для лучшего изложения вашей позиции советуем воспользоваться онлайн-переводчиком или ИИ-помощником.

Распространите эту инструкцию среди друзей и знакомых, чтобы дать известному изданию более объемную картину общественного мнения украинцев.

Напомним, в ООН раскритиковали заявление Дональда Трампа о "нелегитимности" Президента Зеленского. Организация считает его законным главой государства.

Также мы ранее писали, что США выступают против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.