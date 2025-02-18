США і Росія планують другу зустріч для припинення війни — Reuters

Переговори США і Росії у Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила, що погодилася провести додаткові переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. При цьому представників нашої держави на цих перемовинах не було, що є відходом від принципу, що жодне питання відносно України не вирішується без її участі.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 18 лютого.

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Під час переговорів у Саудівській Аравії Росія посилила свої вимоги, зокрема наполягаючи на тому, що не потерпить надання Києву членства в альянсі НАТО.

Це був перший випадок, коли офіційні особи США та Росії зібралися разом, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Своєю чергою Україна заявила, що не погоджуватиметься на будь-яку угоду, нав’язану без її згоди. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив, що "не повинно бути жодного рішення над головою України".

Ще до початку переговорів деякі європейські політики звинуватили адміністрацію Трампа в тому, що вона минулого тижня зробила Росії поступки, виключивши членство України в НАТО та заявивши, що для України є ілюзією вірити, що вона може повернути 20% своєї території, яка зараз контролюється Росією.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, команди високого рівня розпочнуть переговори щодо припинення конфлікту та окремо працюватимуть над відновленням відповідних дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві, щоб полегшити подальші переговори.

Говорячи про українські та європейські занепокоєння, Рубіо сказав, що нікого не залишають осторонь, Європейський Союз має бути залучений у якийсь момент. За його словами, будь-яке рішення має бути прийнятним для всіх сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відклав запланований на середу візит до Саудівської Аравії до наступного місяця. Джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що рішення було прийнято, щоб уникнути надання "легітимності" переговорам між США та Росією.

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні. Перемовини тривали 4,5 години.

У Держдепі США повідомили про домовленості, які були досягнуті в результаті зустрічі.